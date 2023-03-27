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MLB／難忘大谷「那顆噁心滑球」楚奧特：幸好我們現在同隊

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平、楚奧特在經典賽後首度同場出賽。(美聯社)
大谷翔平、楚奧特在經典賽後首度同場出賽。(美聯社)

天使隊離開春訓基地，回到大本營洛杉磯，26日起將與道奇隊展開熱身賽3連戰，大谷翔平、楚奧特（Ｍike Trout）都在先發打線內，兩人在經典賽後首度同場出賽，楚奧特笑答：「慶幸他是我的隊友」。

本屆經典賽冠軍賽上演日美大戰，爭霸的最高潮由大谷、楚奧特的對決演繹，隨著大谷的滑球K掉「神鱒」，日本的冠軍到手，大谷丟掉球帽、手套迎接隊友的抱抱同時，楚奧特失意走下打擊區。

楚奧特在經典賽後休息了幾天，26日首度回歸天使出賽陣容，他在賽前受訪談及經典賽的回憶，這趟旅程讓他更加渴望季後賽

比賽結束後，楚奧特就傳了訊息給天使總教練尼文（Phil Nevin），「我告訴他，我太需要這個了，我想在這樣的氛圍下打球，這讓我了解我們有多想進入季後賽。」

楚奧特也回味了與大谷的對決，「他先了投幾顆直球，我沒有跟上。最後是滿球數那顆噁心的滑球，是很有趣的投打對決。」兩人從對手變回隊友，26日分別擔任第2、3棒出賽，楚奧特帶著滿意的笑容回應：「就和以往一樣，我們現在是隊友，大谷擁有特別的天賦，我很開心我們是同一隊的。」

經典賽 天使 季後賽

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