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經典賽／ 韓投手「不得不」認日本厲害 日網批沒氣度

體育新聞組／ 綜合報導
2023世界棒球經典賽由日本暌違14年再次奪冠。（取材自Instagram）
2023世界棒球經典賽由日本暌違14年再次奪冠。（取材自Instagram）

世界棒球經典賽落幕，最終由日本隊奪下冠軍，成為「亞洲之光」，相形之下同樣是亞洲棒球強權的南韓隊止步首輪、略顯黯淡。其中南韓隊投手元兌仁認為：「日本所展現的面貌，才是南韓隊的本色。」一言引發日本網友不滿。

南韓本屆首戰就以7：8不敵澳洲，當時幾乎就可以確定無緣八強。後來球迷所期待的「日韓大戰」原以為會精采廝殺，沒想到南韓卻被日本暴打，終場4：13慘敗。

根據日媒轉述「中央日報」報導，元兌仁表示輸給澳洲縱使遺憾，但是對陣日本的結果，比起失望更多的是生氣。元兌仁表示「不得不承認」美日、日墨大戰真的很精采，認為日本隊所展現出來的精神面貌，也該是南韓棒球的本色，團隊應該重建起那樣的精神。

不過日本網友並不認同這個說法，在該則新聞底下留言，或許實力的差距並不多，但在氣度跟運動家精神方面根本就是天壤之別。網友也舉出佐佐木朗希投出觸身球後親自賠禮道歉，認為這是南韓一輩子都模仿不來的。

其他網友也表示：「南韓棒球隊首先要搞定的，就是以尊重和態度對待對手。賽後不要盲目挑釁、嘲笑或輕視對手。」也有網友指出：「請先反思在神聖投手丘上插旗的行為。技術不成熟就算了，但精神上一點也不成熟。勝利女神不會對這樣的隊伍微笑。」

南韓 日本 澳洲

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