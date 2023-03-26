MLB／大谷回歸天使隊 熱身賽送出8次三振

大谷翔平的Instagram已經突破500萬人次追蹤。（取材自Instagram）

經典賽 捧冠後，大谷翔平 重返為新球季備戰的節奏，回歸天使 隊後首度接受媒體訪問，他直言愛上短期賽的張力，現在唯一的念頭只有想和天使一起打進世界大賽。

大谷將連兩年為天使扛起開幕戰先發，球季開打倒數，他24日在小聯盟熱身賽登板，面對響尾蛇隊投4.2局失1分、送出8次三振。

經典賽從日本打到美國，加上一人做兩份工，大谷還在重新充電階段。他表示，比起疲勞，更多是因長程旅行、睡眠時間改變，讓身體感覺鈍鈍的。

來到天使的前5季都沒季後賽可打，大谷坦言已經多年沒打過短期賽事，這次在經典賽感受一戰定生死的快感，讓他渴望季後賽升級。

此外，日本武士隊在本屆經典賽睽違14年拔得頭籌，贏下隊史第三座冠軍。大谷翔平二刀流的好表現獲頒MVP，這也讓他的人氣扶搖直上，Instagram已經突破500萬人次追蹤。

大谷在經典賽前甚少發文，約有200萬人追蹤，在月初發出包機返日的貼文後便積極更新，時不時就會發出和隊友的合照。後來他的追蹤數正式超越洋基隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的410萬，正式成為大聯盟史上最多人追蹤的選手。