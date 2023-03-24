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經典賽為國出征 楚奧特：希望再來一次

體育新聞組／綜合報導
美國隊長「神鱒」楚奧特希望「再來一次」。（Getty Images）
美國隊長「神鱒」楚奧特希望「再來一次」。（Getty Images）

世界棒球經典賽落幕，美國在冠軍戰2：3不敵日本無緣二連霸，隊長楚奧特（Mike Trout）在Instagram感性寫下「很榮幸當你們的隊長」並希望「再來一次」。

楚奧特發文表示：「很難用言語概括過去幾周對我的意義。我曾代表我熱愛的國家打熱愛的比賽，我以胸前的『USA』為榮，也希望能展現出來。我們把一切留在場上，雖然還是差了一點，但希望能夠再來一次。」

此外他也對隊友、教練、家人以及全世界的球迷表達感謝「這些能量相當有力量，使經典賽成為我永遠珍惜的時刻。非常感謝大家，很榮幸成為你們的隊長。」

楚奧特此次經典賽打擊率2成96，敲8支安打出1發全壘打，打回7分打點。其中在面對哥倫比亞的晉級關鍵戰打回3分，成功扮演「美國隊長」，率領美國以3：2晉級複賽。

至於冠軍戰九局下半他與大谷翔平的對決，當時大谷三振楚奧特後，在激動之餘甩下手套及帽子，現在那頂帽子將被收藏到美國國家棒球名人堂暨博物館。

此外，日本隊吉田正尚在比賽中使用的球棒、村上宗隆的打擊手套和頭盔、勝投今永昇太的球衣、監督栗山英樹的套頭衫，共計六件日本隊球具將被收藏。

而美國隊也有捐贈三件文物，分別是單屆擊出5發全壘打透納（Trea Turner）的釘鞋、對戰古巴時的打擊手套，以及投手韋恩萊特（Adam Wainwright）的帽子。

美國隊長「神鱒」楚奧特希望「再來一次」。（Getty Images）
美國隊長「神鱒」楚奧特希望「再來一次」。（Getty Images）
大谷翔平與楚奧特上演「世紀對決」，堪稱漫畫劇情。（Getty Images）
大谷翔平與楚奧特上演「世紀對決」，堪稱漫畫劇情。（Getty Images）

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