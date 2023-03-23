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經典賽／大谷奪冠感言：不僅日本 也為台韓中奪冠

體育新聞組／綜合報導
日本隊成為世界棒球經典賽最大贏家，大谷翔平（中）和全隊隊友開心慶祝隊史第三座冠軍到手。（歐新社）
日本隊成為世界棒球經典賽最大贏家，大谷翔平（中）和全隊隊友開心慶祝隊史第三座冠軍到手。（歐新社）

大谷翔平在世界棒球經典賽演出極致二刀流，率領日本隊奪下隊史第三冠，也收下大會MVP，他在賽後受訪時提到「台灣」，希望這個冠軍不只是為了日本，也能促進其他國家更愛棒球。

大谷翔平被問到，因為這座冠軍，日本棒球會更受到世界矚目，大谷表示：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球，這一冠能夠成為第一步，期待看到這樣的未來。」

至於最後對楚奧特（Mike Trout）投出再見三振，大谷坦言，一開始讓打者上壘，無法照想像的局面去走，但能夠以雙殺化解迎來最後對決，「最好的形式，也有最好的結果。」尤其是楚奧特是很棒的打者，「不管被打還是壓制，都想投出不留遺憾的球。」

此外，根據關西大學經濟學名譽教授宮本勝浩推算，日本隊封王創造的經濟效益高達600億日圓（約4.5億美元）。

宮本勝浩表示，今年的日本隊陣容可說是史上最強，就算創造650億日圓的經濟效益也並非難以置信。尤其是大谷翔平的存在，使得棒球迷格外關注這屆經典賽。他創造的「大谷效果」對經濟也帶來巨大影響。

日本 大谷翔平 經典賽

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