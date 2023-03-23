經典賽／日本開香檳 高橋宏斗年紀太小不准喝

高橋宏斗卻因為不滿美國的法定飲酒年齡，沒辦法喝到美味的慶祝酒。（Getty Images）

日本 隊在世界棒球經典賽 （WBC）擊敗美國隊奪得冠軍，興奮開香檳慶祝，但隊上年紀最小的投手高橋宏斗卻因為不滿美國的法定飲酒年齡，沒辦法喝到美味的慶祝酒。

日媒Sponichi Annex報導，比賽結束後，現場打開事前準備好的100瓶香檳，替日本隊監督栗山英樹和選手們洗香檳浴，享受成為世界第一的勝利美酒滋味。

然而，2002年8月9日出生的投手高橋宏斗僅有20歲，不滿比賽國美國的法定飲酒年齡21歲，沒辦法參加慶祝宴。日本的法定飲酒年齡為20歲。

高橋宏斗受訪說：「我原本已經戴上護目鏡，興致滿滿準備參加香檳浴，結果經紀人說：『美國要21歲才能（飲酒）。』我只能喝水了。但光是身在現場就能感受到愉快氣氛，最後大家都往我身上潑水」。

日本對戰美國的先發投手今永昇太失分退場後，接手的22歲戶鄉翔征、20歲高橋宏斗、25歲伊藤大海、23歲翁田大勢，清一色都是年輕投手，從第3局到第7局壓制美國打線。

高橋宏斗5局上登板，先後三振楚勞特（Mike Trout）和高史密特（Paul Goldschmidt），儘管被敲出安打，不過沒有失分，順利守住第5局，替最終優勝做出貢獻。