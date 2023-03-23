經典賽／大谷靠二刀流奪MVP 劇情宛如漫畫主角

大谷翔平的人生成就，猶如從漫畫中走出的人物。（Getty Images）

17歲寫下宏願「27歲入選經典賽 國家隊、拿下MVP」，28歲的大谷翔平 在今年達成，21日率領日本 隊以3：2擊敗美國隊，拿下世界棒球經典賽冠軍，並獲選最有價值球員，他的人生成就，猶如從漫畫中走出的人物。

冠軍戰開打前，日本監督栗山英樹將喊話工作交給大谷，他說：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。」即使對方先發有楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、高史密特（Paul Goldschmidt），「打棒球一定聽過他們，但仰慕對手是無法超越的，我們目標是登上第一，只有今天就好，把那些仰慕捨棄掉吧，只要想著勝利就好」。

大谷翔平的人生成就，猶如從漫畫中走出的人物。（Getty Images）

日本贏得不輕鬆，八局上達比修有登板後，被史瓦柏（Kyle Schwarber）轟出陽春砲，日本隊僅剩一分領先，漫畫般劇情此時上演，先發第三棒的大谷在九局上切換成投手，兩出局、無人在壘全力對決天使隊友楚奧特，以四顆超過160公里、最快164公里的球速壓制，投到滿球數後，用140公里滑球讓他揮棒落空。再見三振收尾，大谷開心振臂，全體隊友也衝上場擁抱，他以全方面表現抱走MVP，本屆賽事留下2勝1救援、防禦率1.86、10支安打、1轟、打擊率4.35的成績單。

賽後「老爹」歐提茲（David Ortiz）開玩笑問：「講真的，你從哪個星球來？」換來大谷真誠回答，「我來自日本鄉下，人口不多，也沒有太多少棒隊。但我希望證明給日本的孩子看，不管你來自哪裡，只要努力，都可以站上這個舞台。」