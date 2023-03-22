經典賽／前4打數無安 日本村上宗隆再見安逆轉封神

村上宗隆揮出再見安打，成為日本闖進經典賽冠軍戰的大英雄。（Getty Images）

世界棒球經典賽4強戰，日本 武士上演奇蹟的一勝，帶著4：5落後進入9局下，前4打數沒安打、被三振3次的「村神」村上宗隆，敲出再見二壘打，日本以6：5逆轉擊敗墨西哥 ，日本繼續挑戰隊史第3冠。

日本由「令和怪物」佐佐木朗希先發，投4局被敲5安打、失3分；吉田正尚7局下敲出追平三分砲，讓日本重新回到戰線，這一棒也讓他在本屆賽會累積13分打點，改寫荷蘭隊巴倫汀（Wladimir Balentien）在2017年締造的12分打點紀錄。

從第5局接手投球的山本由伸，第8局遭兩棒二壘打串聯攻下1分，墨西哥取得5：3領先。日本8局追回1分，第9局開啟另一波機會。

首位打者大谷翔平 先敲二壘打，吉田正尚選到保送上壘，村上宗隆前4打數沒有安打、吞下3K飽受抨擊，第9局無人出局、一二壘有人的局面輪到他。

村上本屆賽會狀態不佳，這場比賽前3打席又都遭到三振，第4打席敲出界外飛球出局，慘淡的表現讓日本球迷在網路上無情砲轟。第9局村上在落後1分，無人出局一、二壘有人的情況下上場，監督栗山英樹並未啟用代打，而是祭出「信任野球」，結果他一棒將球轟到外野深處，壘上2名跑者都衝回本壘，日本完成逆轉勝。