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經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

經典賽冠軍戰／達比修登板挨轟 美國2：3追近日本

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

記者蘇志畬／即時報導
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（路透）
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（路透）

大谷翔平今天在世界棒球經典賽冠軍戰展現「二刀流」，不僅先發打第三棒，9局更登板關門對楚奧特投出再見三振，加上村上宗隆、岡本和真兩發全壘打，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。

這場美日大戰焦點都在大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）身上，兩位天使隊友也在關鍵場景正面對決，9局上日本隊僅領先1分，大谷翔平解除指定打擊登板投球，楚奧特是該局第三位打者。

大谷翔平先面對去年國聯打擊王麥尼爾（Jeff McNeil），結果滿球數後投出保送，但也讓下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出雙殺，2出局後面對楚奧特上演頂尖對決，兩顆投進好球帶的100哩火球都讓他揮棒落空，2好3壞後，用87.2哩滑球讓楚奧特揮棒落空三振，大谷翔平開心的丟掉手套、球帽，全隊更衝上場簇擁。

美國隊在2局上就先靠透納（Trea Turner）轟出陽春砲，取得1：0領先，這是透納近三戰第4轟，本屆賽事累積5轟追平2006年南韓隊李承燁，並列史上單屆最多轟。

不過2局下日本隊很快反擊，村上宗隆作為首名打者，瞄準第一球就揮棒，將92.4哩的速球掃出右外野全壘打牆，追平比數，也帶動日本隊攻勢，靠著2支安打1次保送，形成1出局滿壘，努特巴爾（Lars Nootbaar）的滾地推進帶有1分打點，超前比數為2：1。

4局下日本隊換岡本和真炸裂，砲轟左投弗里蘭（Kyle Freeland），陽春砲將比數推進到3：1領先，這是他本屆賽事第2轟，前一發是八強戰對義大利

取得領先的日本隊，從5局結束開始，擔任第三棒、指定打擊的大谷翔平就拎著手套到牛棚區，與達比修有一起待命，準備好以投手身分登版，不過快輪到打擊時還是要跑回板凳區，在7局下更展現腳程，跑出內野安打。

8局上達比修有先登板，結果1出局後與史瓦柏（Kyle Schwarber）纏鬥許久，投出的第10球被敲出中右外野全壘打牆，美國隊靠著一發追到2：3落後，達比修接下來又被透納敲出安打，好在順利收下剩下2個出局數，將局面交給大谷。

世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後...
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（路透）

大谷翔平 日本 義大利

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