經典賽／投手大谷牛棚區待命 快輪到打者翔平再跑回去

原本被認為八強戰登板是「投手大谷」的最後身影,不過世界棒球經典賽日本 隊今與美國隊爭冠,天使 隊已經對大谷翔平 投球開了綠燈,也讓大谷翔平變得很忙,5局結束跑去牛棚待命,快輪到自己打擊時又要回到板凳區。

日本隊今天推出今永昇太先發,不過監督栗山英樹已經表明,冠軍戰能投的投手都會待命,大谷翔平也要做好準備登板,「可能性不是零。」

天使球團總經理梅納西(Perry Minasian)也表示:「這是他(大谷翔平)的決定。」大谷則表示,「當然我會準備後援出賽,到目前為止,球隊傾聽了我許多自私的請求,也容忍了我許多事情,現在是最後的最後了,我會衡量身體狀況,然後做出最後決定。」

日本隊靠著村上宗隆、岡本和真的全壘打,在5局打完時取得3:1領先,此時大谷翔平從板凳區走往牛棚區,與達比修有一起待命,不過6局下眼見又快輪到自己打擊,大谷翔平又小跑步回到板凳區,開始與教練討論打擊策略。

Shohei Ohtani is walking out to the bullpen 👀🇯🇵 pic.twitter.com/sLCO155Ir6