我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

經典賽冠軍戰／達比修登板挨轟 美國2：3追近日本

經典賽／投手大谷牛棚區待命 快輪到打者翔平再跑回去

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。（Getty Images）
大谷翔平。（Getty Images）

原本被認為八強戰登板是「投手大谷」的最後身影，不過世界棒球經典賽日本隊今與美國隊爭冠，天使隊已經對大谷翔平投球開了綠燈，也讓大谷翔平變得很忙，5局結束跑去牛棚待命，快輪到自己打擊時又要回到板凳區。

日本隊今天推出今永昇太先發，不過監督栗山英樹已經表明，冠軍戰能投的投手都會待命，大谷翔平也要做好準備登板，「可能性不是零。」

天使球團總經理梅納西（Perry Minasian）也表示：「這是他（大谷翔平）的決定。」大谷則表示，「當然我會準備後援出賽，到目前為止，球隊傾聽了我許多自私的請求，也容忍了我許多事情，現在是最後的最後了，我會衡量身體狀況，然後做出最後決定。」

日本隊靠著村上宗隆、岡本和真的全壘打，在5局打完時取得3：1領先，此時大谷翔平從板凳區走往牛棚區，與達比修有一起待命，不過6局下眼見又快輪到自己打擊，大谷翔平又小跑步回到板凳區，開始與教練討論打擊策略。

大谷翔平 日本 天使

上一則

奧運金牌、經典賽冠軍戰皆開轟 村上宗隆史上唯一

下一則

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

延伸閱讀

經典賽／球迷訝異周東佑京超速 都要追過大谷翔平了

經典賽／球迷訝異周東佑京超速 都要追過大谷翔平了
經典賽／大谷翔平9局下二壘安打點燃士氣：我們永不放棄

經典賽／大谷翔平9局下二壘安打點燃士氣：我們永不放棄
經典賽／大谷翔平冠軍戰先發抗美？日本教頭：機率不是零

經典賽／大谷翔平冠軍戰先發抗美？日本教頭：機率不是零
經典賽／大谷翔平戴的捷克隊帽 20隊唯一完售

經典賽／大谷翔平戴的捷克隊帽 20隊唯一完售

熱門新聞

蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53
達比修有。（美聯社）

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

2023-03-21 22:47
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（Getty Images）

經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

2023-03-17 22:54

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率