經典賽／投手大谷牛棚區待命 快輪到打者翔平再跑回去

大谷翔平。（Getty Images）

原本被認為八強戰登板是「投手大谷」的最後身影，不過世界棒球經典賽日本 隊今與美國隊爭冠，天使 隊已經對大谷翔平 投球開了綠燈，也讓大谷翔平變得很忙，5局結束跑去牛棚待命，快輪到自己打擊時又要回到板凳區。

日本隊今天推出今永昇太先發，不過監督栗山英樹已經表明，冠軍戰能投的投手都會待命，大谷翔平也要做好準備登板，「可能性不是零。」

天使球團總經理梅納西（Perry Minasian）也表示：「這是他（大谷翔平）的決定。」大谷則表示，「當然我會準備後援出賽，到目前為止，球隊傾聽了我許多自私的請求，也容忍了我許多事情，現在是最後的最後了，我會衡量身體狀況，然後做出最後決定。」

日本隊靠著村上宗隆、岡本和真的全壘打，在5局打完時取得3：1領先，此時大谷翔平從板凳區走往牛棚區，與達比修有一起待命，不過6局下眼見又快輪到自己打擊，大谷翔平又小跑步回到板凳區，開始與教練討論打擊策略。