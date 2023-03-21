經典賽／球迷訝異周東佑京超速 都要追過大谷翔平了

日墨大戰，大谷翔平在九局下跑回日本追平分。（路透）

世界棒球經典賽 冠軍戰組合出爐，美國、日本 21日晚上7點對決，也是兩隊首次在爭霸戰碰面，經典賽官網已經公布日本隊先發投手，將由橫濱隊29歲今永昇太登板，挑戰隊史第3座冠軍。

在經典賽前兩戰都是中繼身分，10日分組賽對南韓投3局，被揮出3支安打、失1分，拿到中繼成功，16日8強賽對義大利 投1局，連續解決3名打者，兩場比賽一共投4局，飆出5次三振，目前防禦率2.25。

日本全力阻擋美國2連霸，監督栗山英樹推出今永昇太先發，日本媒體推測大谷翔平將會中繼上場，大谷說：「能做的都要盡力嘗試，大家都會一生懸命投入比賽。」

日本20日對墨西哥之戰9局下絕地大反攻，大谷先揮出二壘打，吉田正尚獲保送後，換上全隊速度最快的周東佑京代跑，接著村上宗隆揮出再見二壘打，大谷說：「只要我能上壘，一定能得分。」

他表示，9局下站上打擊區設定保送，或是球很甜就打出去，相信棒次在後的吉田、村上會替日本隊打進分數。

周東在村上的安打飛到中外野時，毫不猶豫拔腿往前衝，緊追大谷身後，有日本網友興奮說：「周東會不會太扯，跑太快了？都要追過大谷了。」