我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

經典賽／透納雙響砲 美國勝古巴挑戰二連霸

體育新聞組／綜合報導
美國隊透納在經典賽四強戰敲出雙響砲。（Getty Images）
美國隊透納在經典賽四強戰敲出雙響砲。（Getty Images）

前一天剛用逆轉滿貫轟拯救美國隊，費城人明星游擊手透納（Trea Turner）續寫英雄篇章，19日在世界棒球經典賽四強戰敲出3安打、雙響砲，灌進4分打點，美國打線大爆發，終場以14：2擊敗古巴隊，晉級冠軍賽，距離二連霸只差最後一步。

來源：YouTube

美國1局上防守時，先讓古巴靠3支內野安打加1次四壞保送得1分，一開賽就處於落後；但1局下高史密特（Paul Goldschmidt）隨即開轟，2分全壘打一棒定軍心。

美國前6局都有分數進帳，全場炸裂4轟。高史密特第1局兩分砲開啟煙火秀，透納第2局敲陽春砲，第6局補上三分砲，讓美國得分達到雙位數，替補的穆林斯（Cedric Mullins）第8局也炸裂陽春砲，古巴7任登板投手全數掉分。

有別於古巴用了7名投手，美國這場只用3名投手，先發韋恩萊特（Adam Wainwright）投4局失1分、米柯拉斯（Miles Mikolas）接手4局失1分，盧普（Aaron Loup）後援1局無失分。

透納2天敲3轟，本屆累積4轟超越南韓隊金河成，站上大會全壘打王，而他竟「只」是美國第9棒。美國教頭迪羅沙（Mark DeRosa）自嘲：「每次他開轟，我都會想是哪個白癡把他排在9棒。」透納不在意打9棒，「我知道接下來棒次有很多優秀選手，我不需要嘗試太多，只要享受，在叫到我名字上場打擊。」

預賽似乎仍在暖機，美國以分組第2晉級；但從8強賽、到本場4強賽，美國大聯盟明星組成的鑽石打線開始爆發，從第1局到第6局每局都有分數進帳，一路拉開比數。

美國贏得這場準決賽的勝利，率先搶下冠軍戰的一席門票，對手是20日另一場4強賽日本與墨西哥交手之後的勝隊。經典賽自2006年開打以來，僅有日本隊曾在2006年、2009年蟬聯冠軍。

美國隊透納在經典賽四強戰敲出雙響砲。（Getty Images）
美國隊透納在經典賽四強戰敲出雙響砲。（Getty Images）

古巴 經典賽 日本

上一則

NCAA／長人罕見三分彈 岡薩加闖甜蜜16強

延伸閱讀

經典賽／兩屆MVP來開球 松坂大輔緊張到怕「溜手」

經典賽／兩屆MVP來開球 松坂大輔緊張到怕「溜手」
經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠
真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛

真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛
經典賽「磨出勝利」 加州日裔球員帶動胡椒罐銷量暴增

經典賽「磨出勝利」 加州日裔球員帶動胡椒罐銷量暴增

熱門新聞

莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

2023-03-13 08:37
蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（Getty Images）

經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

2023-03-17 22:54
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領