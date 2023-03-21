經典賽／透納雙響砲 美國勝古巴挑戰二連霸

美國隊透納在經典賽四強戰敲出雙響砲。（Getty Images）

前一天剛用逆轉滿貫轟拯救美國隊，費城人明星游擊手透納（Trea Turner）續寫英雄篇章，19日在世界棒球經典賽 四強戰敲出3安打、雙響砲，灌進4分打點，美國打線大爆發，終場以14：2擊敗古巴 隊，晉級冠軍賽，距離二連霸只差最後一步。

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美國1局上防守時，先讓古巴靠3支內野安打加1次四壞保送得1分，一開賽就處於落後；但1局下高史密特（Paul Goldschmidt）隨即開轟，2分全壘打一棒定軍心。

美國前6局都有分數進帳，全場炸裂4轟。高史密特第1局兩分砲開啟煙火秀，透納第2局敲陽春砲，第6局補上三分砲，讓美國得分達到雙位數，替補的穆林斯（Cedric Mullins）第8局也炸裂陽春砲，古巴7任登板投手全數掉分。

有別於古巴用了7名投手，美國這場只用3名投手，先發韋恩萊特（Adam Wainwright）投4局失1分、米柯拉斯（Miles Mikolas）接手4局失1分，盧普（Aaron Loup）後援1局無失分。

透納2天敲3轟，本屆累積4轟超越南韓隊金河成，站上大會全壘打王，而他竟「只」是美國第9棒。美國教頭迪羅沙（Mark DeRosa）自嘲：「每次他開轟，我都會想是哪個白癡把他排在9棒。」透納不在意打9棒，「我知道接下來棒次有很多優秀選手，我不需要嘗試太多，只要享受，在叫到我名字上場打擊。」

預賽似乎仍在暖機，美國以分組第2晉級；但從8強賽、到本場4強賽，美國大聯盟明星組成的鑽石打線開始爆發，從第1局到第6局每局都有分數進帳，一路拉開比數。