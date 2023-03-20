經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

日本 武士20日上演奇蹟的一勝，帶著4：5落後進入9局下，前4打數沒安打、被三振3次的「村神」村上宗隆，敲出再見二壘打，日本以6：5逆轉擊敗墨西哥 ，日本繼續挑戰隊史第3冠，將在21日與美國爭冠。

日本由「令和怪物」佐佐木朗希先發，投4局被敲5安打、失3分，失分出現在第4局，泰雷茲（Rowdy Tellez）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）接連敲安後，91哩的卡特球遭到烏力亞斯（Luis Urias）炸裂三分砲。

0：3的落後，吉田正尚扮演英雄角色，7局下敲出追平三分砲，讓日本武士重新回到戰線中，這一棒也讓他在本屆賽會累積13分打點，改寫荷蘭隊巴倫汀（Wladimir Balentien）在2017年締造的12分打點紀錄。

從第5局接手投球的山本由伸，5到7局未讓墨西哥敲出安打，卻在好不容易追成3：3後挨打，第8局阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、佛度戈（Alex Verdugo）連兩棒二壘打串聯先攻下1分，日本換上湯淺京己續被敲安、掃回保險分，墨西哥取得5：3領先。

日本8局下無人出局就攻占一、二壘，連兩棒用出局數換進壘先追回1分，攻勢未能再進一步，但第9局開啟另一波機會。

首位打者大谷翔平 先敲二壘打，吉田正尚選到保送上壘，村上宗隆前4打數沒有安打、吞下3K飽受抨擊，第9局無人出局、一二壘有人的局面輪到他，監督栗山英樹並未啟用代打，而是祭出「信任野球」，一棒以二壘打回應信任，將日本送進冠軍賽。