經典賽／透納滿貫砲助美國晉級4強 開心：這是我打過最吵的比賽

衛冕軍美國靠著透納轟出逆轉「驚天滿貫砲」，以9：7擊敗委內瑞拉晉級4強。（路透）

世界棒球經典賽 四強全數出爐，衛冕軍美國隊在八強戰差點踢到鐵板，最後8局上透納（Trea Turner）的逆轉滿貫砲建功，才以9：7擊敗委內瑞拉隊，加入日本、古巴 、墨西哥，取得最後一張四強門票。透納開心慶祝：「這是我打過最吵的比賽了。」

美國開賽氣勢驚人，1局上1棒到5棒連續安打，猛攻3分，不過委內瑞拉持續追趕，去年美聯打擊王阿拉斯（Luis Arraez）單場雙響砲，加上5局下美國中繼投手巴爾德放火（Daniel Bard），7局打完由委隊7：5領先。

8局上換委內瑞拉牛棚出狀況，面對無人出局、滿壘，第9棒、游擊手透納打出左外野全壘打，滿貫砲超前比數，成為勝利功臣，引爆馬林魚隊主場歡呼聲。

作為2019年國民隊世界大賽 冠軍成員，透納感受到經典賽不同面向，「這是我打過最吵的比賽，比2019年世界大賽還要充滿能量，球場中充滿能量，球員們都能感受到。」

美國晉級後沒時間休息，就要打四強戰對上古巴，透納坦言自己還沒做功課，「我前面只有看些精選影片，而且多半看到都是大谷翔平在開轟。但我在國際賽有對過古巴，知道他們的球風，經驗豐富而且打得很好，這戰不容易。但我想只要打好自己的棒球，我們能夠跟任何人競爭。」

古巴同樣有不利條件，預賽在台灣、八強戰在日本打，17日飛美需要適應12小時時差，隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）就說：「照我的經驗，至少需要一周才能適應新時區，但我們是戰士，會做好準備迎戰。」