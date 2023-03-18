我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普若遭起訴3懸念：上銬逮捕？是否保釋？遠距應訊？

經典賽／牛棚輪流放火…透納滿貫砲救命 美國晉四強

經典賽／牛棚輪流放火…透納滿貫砲救命 美國晉四強

記者蘇志畬／綜合報導
透納滿貫砲要回領先，最終美國隊以9：7擊敗委內瑞拉隊。資料照片。（Getty Images）
透納滿貫砲要回領先，最終美國隊以9：7擊敗委內瑞拉隊。資料照片。（Getty Images）

世界棒球經典賽八強戰連兩天上演逆轉秀，18日更是兩隊牛棚輪流放火，美國隊在5局下從領先變落後，好在8局上透納（Trea Turner）的滿貫砲再次將比數超前，以9：7擊敗委內瑞拉隊，挺進四強維繫衛冕希望。

17日輸球的波多黎各隊是牛棚出包，18日是美國隊牛棚先失火，帶著5：2的領先優勢，5局登板的中繼投手巴爾德（Daniel Bard）卻在控球失準，單局2次四壞、1次觸身球、被敲1支安打，穿插2次暴投，沒解決掉半個人就奉送1分，還留下滿壘殘局給隊友。

結果委內瑞拉面對接手的亞當（Jason Adam），先靠阿拉斯（Luis Arraez）滾地推進敲回1分，培瑞茲（Salvador Perez）再敲出1分打點二壘打，追平比數，亞古納（Ronald Acuna Jr.）的高飛犧牲打敲回超前分。

阿拉斯先在1局下在0：3落後時轟出兩分砲，7局下又轟出陽春砲，單場雙響砲加上參與5局下攻勢，貢獻4分打點。

美國隊以9：7擊敗委內瑞拉隊，挺進四強維繫衛冕希望。（Getty Images）
美國隊以9：7擊敗委內瑞拉隊，挺進四強維繫衛冕希望。（Getty Images）

然而面對2分差距，8局上換委內瑞拉牛棚出狀況，奇哈達（Jose Quijada）保送、安打、觸身球，送給美國隊無人出局、滿壘機會，面對換上來的布拉喬（Silvino Bracho），游擊手透納一棒將球掃出左外野全壘打牆，滿貫砲反超前2分。

美國隊先發投手林恩（Lance Lynn）4局失2分好投無關勝敗；巴爾德0.0局失4分差點承擔敗戰，加上前兩次登板合計也丟4分，防禦率高達43.20，最後是由太空人隊終結者普雷斯利（Ryan Pressly）守住9局下，成功關門。

太空人 經典賽

上一則

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

延伸閱讀

經典賽／日墨對決 「天使隊友」山多瓦被問大谷祥平：誰啊？

經典賽／日墨對決 「天使隊友」山多瓦被問大谷祥平：誰啊？
經典賽／大谷翔平Instagram漲粉136萬 創參賽球員最高紀錄

經典賽／大谷翔平Instagram漲粉136萬 創參賽球員最高紀錄
經典賽／達比修只投5局 MLB開幕戰先發恐不保

經典賽／達比修只投5局 MLB開幕戰先發恐不保
NBA／溜馬第三節狂攻49分 透納隔扣安戴托昆波擊退公鹿

NBA／溜馬第三節狂攻49分 透納隔扣安戴托昆波擊退公鹿

熱門新聞

莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

2023-03-13 08:37
蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
南韓隊朴健佑（中）擊出滿貫砲與隊友慶祝。（美聯社）

經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

2023-03-13 09:09
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（Getty Images）

經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

2023-03-17 22:54

超人氣

更多 >
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響