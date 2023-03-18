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經典賽／日墨對決 「天使隊友」山多瓦被問大谷祥平：誰啊？

記者陳宛晶／即時報導
經典賽四強，天使隊左投山多瓦將為墨西哥先發。（Getty Images）
經典賽四強，天使隊左投山多瓦將為墨西哥先發。（Getty Images）

世界棒球經典賽其中一組四強對戰底定，將由墨西哥隊與日本隊交手，來自天使隊的左投山多瓦（Patrick Sandoval）將為墨西哥先發，談到對戰摯友大谷翔平，第一反應是調皮回應：「誰啊？」

墨西哥17日上演逆轉秀，克服0：4落後，終場以5：4擊敗波多黎各，隊史首度挺進四強，21日早上7點將與日本爭取決賽門票。

墨西哥教頭吉爾（Benji Gil）同時也是天使內野教練，17日賽後已經宣布，四強戰先發交給山多瓦，日本則是推出「令和怪物」佐佐木朗希。

見證墨西哥的逆轉秀後，山多瓦表示，「太興奮了！令人瘋狂的比賽，墨西哥有一群很棒的選手、良好化學效應，大家一起同心拚到這裡。」

對於下一戰將碰到日本，山多瓦表示：「那一定會是一場很有趣的比賽。」山多瓦正是時常與大谷玩在一起的朋友之一，兩人季外都在Driveline棒球訓練中心自主練習，一起傳接、也一起吃飯。

好交情也從山多瓦17日被問到大谷的反應看得出來，一聽到「Ohtani」就皮皮反問：「誰啊？」山多瓦繼續裝不熟表示，「我想我知道這個人，他是個很不錯的球員。」是否會在比賽前夕聯繫大谷翔平或他的翻譯水原一平？山多瓦笑答：「先不要，現在我們不是朋友，友情先暫停囉！」

墨西哥 日本 大谷翔平

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