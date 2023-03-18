經典賽／達比修只投5局 MLB開幕戰先發恐不保

大聯盟教士隊日籍投手達比修有，代表日本隊參加世界棒球經典賽，兩輪賽事只投了5局。（Getty Images）

教士隊日籍投手達比修有代表日本 隊參加世界棒球經典賽 ，然而兩輪賽事下來只投了5局，日本隊雖然順利打進四強，不過教士隊總教練卻有些擔憂，投球局數尚未建立，恐怕影響開幕戰先發的安排。

達比修有本屆經典賽在預賽對南韓隊先發，以48球投了3局，丟掉3分拿下勝投，在八強戰對義大利 隊上場中繼，27球投2局掉1分，接下來日本隊四強戰，達比修有的出賽狀況牽動教士隊開幕戰人選。

達比修有過去兩年都是教士隊開幕戰先發投手，今年球季雙方更簽下6年1.08億美元合約，然而新賽季將在3月30日開打，達比修有可能來不及調整好。

教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，球隊有掌握達比修有的出賽，就看下一場登板的狀況如何，但若是還不到開幕戰先發的局數，有可能安排他以有投球限制的方式登板，或是讓他在熱身賽先發，輪值也從開幕戰改成第2、3場再出賽。

達比修有若真趕不及，梅爾文心中的開幕戰候選人是史奈爾（Blake Snell）或瓦卡（Michael Wacha），另外配合馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）的傷勢進度，教士隊今年可能採用6人輪值。