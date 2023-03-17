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經典賽／打爆波多黎各牛棚 墨西哥首闖4強戰日本

記者蘇志畬／即時報導
墨西哥隊17日在世界棒球經典賽八強戰演出逆轉秀，以5：4擊敗波多黎各隊。(路透)
墨西哥隊17日在世界棒球經典賽八強戰演出逆轉秀，以5：4擊敗波多黎各隊。(路透)

墨西哥隊17日在世界棒球經典賽八強戰演出逆轉秀，面對開局4分落後，逐步追近，少了終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的波多黎各牛棚也在7局下放火，讓墨西哥最終以5：4擊敗波多黎各隊，隊史首度闖進經典賽四強，將對上日本隊。

波多黎各首局就靠著兩發全壘打猛攻4分，先是李維拉（Emmanuel Rivera）在一、三壘有人時高飛犧牲打先馳得點，接著貝茲（Javier Baez）補上一發兩分砲，下一棒羅沙里歐（Eddie Rosario）也「背靠背」轟出陽春砲。

只不過接下來波多黎各無法再得分，反而是墨西哥隊先在2局下靠巴瑞德斯（Isaac Paredes）陽春砲打破鴨蛋，5局下滿壘局面，佛度戈（Alex Verdugo）的安打敲回1分。

錯過第一次製造大局機會，墨西哥隊7局下又獲得第二次機會，波多黎各中繼投手A.狄亞茲（Alexis Diaz）投了12球但沒解決半個人，反而因為安打加上兩次保送，留下無人出局滿壘退場。

接手的羅培茲（Jorge Lopez）雖然靠著捕手上方飛球、三振，迅速抓到2出局，但墨西哥隊靠著巴瑞德斯敲安，灌進2分打點追平，烏利亞斯（Luis Urias）再補上一支安打，敲回1分超前比數。

波國終結者狄亞茲缺席的效應出現，他在分組賽最後一場因贏球慶祝，導致髕骨肌腱撕裂無法出賽，全隊賽後開心不起來，17日八強戰特地在休息區掛起狄亞茲的球衣，象徵精神同在。

墨西哥隊此戰交給道奇隊強投烏力亞斯（Julio Urias）先發，雖然首局就掉4分，但接下來回穩，4局投完也只掉4分，加上阿薩德（Javier Assad）投2.2局無失分，等到逆轉機會，加上後續3任投手繼續壓制守住勝利。

墨西哥 經典賽 道奇

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