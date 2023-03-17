經典賽／循「王建民模式」 哈維還有大聯盟夢

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）在世界棒球經典賽投了2場，7局僅失1分。圖為他12日出戰荷蘭時的照片。（美聯社）

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）在世界棒球經典賽 投了2場，7局僅失1分，若能循著「王建民 模式」重返大聯盟，對他來說是最理想的形式，他也說：「我還能投。」

哈維在經典賽兩場出賽分別是對古巴3局被敲2安無失分、對荷蘭4局被敲2安失1分，然而細看投球數據，哈維的球速僅剩下89到91哩，跟過去靠100哩火球宰制對手的形態有不小差距。

「很明顯我不再是95哩起跳的投手。」哈維說：「至少還不是，希望球速能夠回來，但就算沒有，我還是知道如何投球，讓打者出局，我非常努力訓練不同形態的投球，感覺很不錯，我還能投球，棒球重點是讓對手出局。」

哈維能夠取得出局數的關鍵是控球，他說：「我能把球投進茶杯裡。」而曾長期擔任過洋基和道奇教練的義大利 投手教練波爾傑羅（Michael Borzello）則說，哈維有四縫線、二縫線、曲球、滑球、變速球和卡特球，足夠的球種組合去攻擊打者弱點。

尼加拉瓜投手赫伯特（Duque Hebbert）在經典賽的好投讓他立刻獲得老虎隊的小聯盟合約，王建民也曾在2013年經典賽後重返美職，哈維當然也想比照辦理，「我全心投入在訓練上，希望有人能給我一個機會。」