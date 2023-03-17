經典賽／聽到球迷這句話 楚奧特大棒更火燙

楚奧特單場3分打點，美國擊敗哥倫比亞晉級，「美國隊長」也用敬禮回應球迷。（路透）

美國隊靠重量級球星楚奧特（Mike Trout）3支安打、3分打點，以3：2擊敗哥倫比亞隊，搶下本屆世界棒球經典賽 最後一張8強門票，總教練迪羅沙（Mark DeRosa）說：「楚奧特在熱身賽只打16、17次打數，沒有人可以像他一樣，打出有如季中狀態。」

經典賽第2場8強賽毫無意外，日本 隊16日在東京巨蛋爆滿4萬多名球迷面前，以9：3擊敗義大利，成為第二支闖進4強球隊，成為2006年首屆經典賽起，唯一連5屆晉級4強球隊。

美國隊楚奧特是經典賽身價最高的球員，本季在天使隊年薪超過3711萬美元，此戰對哥倫比亞關鍵展現「一哥」氣勢，首局揮出全隊首安就是三壘打，3局、5局上連揮安打攻下3分打點，成為美國闖進8強的大功臣。

楚奧特說：「我知道比賽氣氛很熱，對加拿大比賽時和韋恩萊特（Adam Wainwright） 聊過此事，代表國家出賽是我在棒球場上最有趣的經歷。」

身為美國隊長，楚奧特責任重大，他表示，第9局聽到球迷高喊「USA」，在看台上揮舞國旗，這對全隊意義重大。

美國在C組第2戰遭墨西哥 隊5：11痛宰，無法保持全勝晉級8強，迪羅沙說：「墨西哥喚醒我們，楚奧特對加拿大有些揮擊就很棒，尤其打向右外野是最擅長的事，他對自己的能力非常有信心。」

美國此戰出現7支安打，前兩棒貝茲（Mookie Betts）、楚奧特就包辦5安，兩人串聯3、5局上兩波攻勢；貝茲表示，棒次在楚奧特前面，最重要就是上壘，而且一定有球可打，對方不會想要保送他，在壘上有人時對決楚奧特。

而8強賽日本贏球大功臣讀賣巨人隊26歲重砲岡本和真，3局下轟出3分砲、5局下追加兩分打點二壘打，包辦5分打點，全場4次打擊都上壘。

「二刀流」大谷翔平先發4.2局被揮出4支安打，投出5次三振，3次保送包括兩次觸身球，失2分奪下經典賽第二勝；此外，他以指定打者身分打滿全場，4打數1安打，被三振、保送各1次，跑回兩分，打擊率4成38。

美國以C組第2（3勝1敗）晉級，將在8強賽對決D組第1委內瑞拉（4連勝），C組第1墨西哥（3勝1敗）和D組多2波多黎各（3勝1敗）交手。