經典賽／守護神狄亞茲受傷 紐郵：大都會最怕的事出現

波多黎各隊搶下8強門票，守護神狄亞茲卻受傷，坐著輪椅離場。（路透）

波多黎各隊15日在世界棒球經典賽D組最後一戰以5：2獲勝，淘汰奪冠大熱門多明尼加隊，搶下8強門票的喜悅卻因守護神狄亞茲（Edwin Diaz）右膝受傷，坐著輪椅離場，全隊愁眉苦臉，紐約郵報指出：「經典賽讓大都會 隊最害怕的事出現了。」

這場關鍵比賽在邁阿密馬林魚隊主場進行，吸引36025名球迷進場觀戰，兩隊球迷不斷高喊「波多黎各」、「多明尼加」為自家球員打氣，狄亞茲9局下登板，連續投出3次三振，為波多黎各守住江山。

不料波多黎各球員衝進場內慶祝勝利時，狄亞茲突然受傷，試著自己走路卻沒辦法，只好坐上輪椅，隊友看到這一幕都很難過，不少多明尼加球員也楞住。

波多黎各隊搶下8強門票，守護神狄亞茲卻受傷，坐著輪椅離場。（美聯社）

狄亞茲去年11月和大都會簽下長約，新球季無疑是重要角色，15日受傷的消息傳回佛州 春訓營，讓教練團有些擔心，希望明天進一步檢查後，不要是最壞的結果。

紐約郵報指出，如果要說大都會有一個不可替代的角色，那就是狄亞茲，簽下5年1億200萬美元合約，甚至去年成為自由球員之前就回來了。

波多黎各總教練莫里納（Yadier Molina）在15日賽後記者會上的表情相當嚴肅，他說：「正在休息區和教練團擁抱，然後抬頭一看，狄亞茲已經倒在地上，不知該怎麼做，也不知該說什麼，這讓我大吃一驚。」

波多黎各中外野手赫南德茲（Kike Hernandez）形容，全隊賽後回到休息室就是「安靜無聲」。

至於爭冠行情數一數二的多明尼加提前打包，總教練李納列斯（Rodney Linares）完全扛起責任，他說：「我接受所有批評，球員已經全力表現，波多黎各打得非常出色。」