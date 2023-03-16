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經典賽／阿羅薩雷納5打點助墨國晉級 有望挑戰賽史紀錄

體育新聞組／即時報導
墨西哥外野手阿羅薩雷納單場2安、5打點，幫助球隊晉級八強。（Getty Images）
墨西哥外野手阿羅薩雷納單場2安、5打點，幫助球隊晉級八強。（Getty Images）

世界棒球經典賽C組生死戰，墨西哥外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）單場2安打、貢獻5打點，最後墨西哥10：3擊敗加拿大，以3勝1敗、小組第一進入八強賽。

1局上墨西哥就靠著阿羅薩雷納觸身球上壘、泰萊斯（Rowdy Tellez）的安打以2：0領先。2局上阿羅薩雷納敲出二壘安打，送回一壘隊友。6局上火燙的阿羅薩雷納滿壘時再擊出二壘安打，送回壘上所有跑者。

阿羅薩雷納在預賽4場手感火燙，14打數中敲出7支安打，貢獻了9分打點，一舉打破2006年隊史坎圖（Jorge Cantu）的8分，並有望挑戰荷蘭巴倫汀（Wladimir Balentien）在2017年締造的單屆12分打點經典賽紀錄。

來源：FOX Sports

在高張力比賽中扮演英雄，阿羅薩雷納早已不是第一次，2020年還是菜鳥的他，隨光芒一起打入季後賽，出賽20場就猛敲29支安打、14分打點，包含了10發全壘打。此次又在經典賽晉級關鍵戰有好表現，他賽後表示：「感謝球迷給我的力量，每當他們高喊我的名字時，我都有100%的動力。」

墨西哥 季後賽 加拿大

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