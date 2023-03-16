經典賽／終結者連線守住勝利 古巴睽違17年重返4強

古巴隊以4：3拿下勝利，自2006年後再次重返四強。 （美聯社）

世界棒球經典賽八強戰15日在東京巨蛋上演，古巴 隊靠著5局下的3分攻勢打破僵局，澳洲 隊雖有溫葛洛夫（Rixon Wingrove）的2分砲緊追在後，但最終仍由古巴隊以4：3拿下勝利，自2006年後再次重返四強。

古巴隊在經典賽最佳成績是2006年的亞軍，但接下來三屆都未能打進四強，今年經典賽首度開放大聯盟球員參加，也讓古巴當地抱有高度期待，如今終於有望重返榮耀。

此役先得分的是澳洲隊，溫葛洛夫在2局上1出局、三壘有人時的適時安打，敲回第一分；不過古巴隊在3局下就靠著無人出局、二、三壘有人時羅伯特（Luis Robert Jr.）的滾地推進追平。

5局下古巴隊更是靠著安打、四壞保送、觸身，無人出局形成滿壘，迪斯派（Alfredo Despaigne）高飛犧牲打敲回超前分，吉伯特（Yoelkis Guibert）的安打再敲回2分。

溫葛洛夫貢獻澳洲隊全部打點，6局上也敲出兩分砲，然而全隊得點圈打擊7支1、留下10次殘壘，尤其3、4局古巴投手送出5次四壞保送都沒能得分，最為致命。

古巴隊前5局取得領先後，6局先壓出有大聯盟資歷的伊萊斯（Roenis Elias），投了2局掉2分，接下來1分差局面交給日職終結者連線，軟銀隊莫伊尼洛（Livan Moinelo）加上中日隊馬丁尼茲（Raidel Martinez），各投1局無失分，守住勝利。