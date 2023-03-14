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南韓痛擊中國 22：2提前5局結束比賽 仍連3屆淘汰

記者藍宗標／綜合報導
世界棒球經典賽預賽B組，澳洲隊13日8：3擊敗捷克，隊史首度打進複賽 ，球員開心慶祝。（美聯社）
世界棒球經典賽預賽B組，澳洲隊13日8：3擊敗捷克，隊史首度打進複賽 ，球員開心慶祝。（美聯社）

南韓隊「輸掉首戰就進不了8強」的噩夢重現，13日在世界棒球經典賽B組最後一戰和中國隊交手前，澳洲隊先以8：3擊敗捷克隊，讓南韓想靠捷克贏球以爭取8強門票的美夢提前破滅，連3屆在分組賽打包。

澳洲、捷克之戰一度僵持，打完前6局1：1平手，澳洲打線最後3局以7支安打、4次保送攻下7分，終場以5分之差獲勝，是隊史上首次闖進8強，賽後全隊在東京巨蛋互相擁抱，開心慶祝歷史性的一刻。

南韓雖然提前無緣8強，但對中國毫不留情，全場揮出20支安打，朴健祐、金河成先後轟出滿壘全壘打，提前在5局結束以22：2大勝。南韓不但創下本屆單場單隊最多得分紀錄，勝敗差距也是最大。

南韓前兩局輕鬆攻下4分，3局上更是打了12人次，以8支安打攻下8分，4局上繼續練兵，又打了10人次，再以6支安打攻下6分，包括朴健祐中左外野方向滿貫砲，達到提前結束比賽的門檻。

經典賽8強名單已經確定4席，15日將由A組第1古巴（2勝2敗）、B組第2澳洲（3勝1敗）進行首場8強賽，16日再由B組第1日本（4連勝）、A組第2義大利（2勝2敗）交手，兩支勝隊前進美國邁阿密4強賽。

南韓在前兩屆經典賽拚出季軍、亞軍，但從2013年起一再失利，連續3屆輸掉分組賽首戰，全部造成無法挽救的局面，當年在台中洲際球場輸給荷蘭，2017年在首爾高尺巨蛋不敵以色列，今年又以7：8輸給澳洲，都無法闖進8強。

南韓在B組前3戰攻下18分，被對手拿下24分，第2戰4：13輸給日本最傷，新生代球星李政厚坦言，恐怕要花很久的時間才能走出陰霾。

南韓 澳洲 日本

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