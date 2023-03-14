毫無明星隊架勢 美國遭墨西哥重砲打爆 吞下首敗

墨西哥隊梅內塞斯雙響砲，重創美國隊。（美聯社）

世界棒球經典賽開打6天，衛冕軍美國隊爆出最大冷門，在C組第二戰投打都不對勁，遭墨西哥 隊11：5重創，吞下本屆賽事首敗；墨國重砲梅內塞斯（Joey Meneses）轟出雙響砲、攻下5分打點，成為美國殺手，他說：「永遠不會忘記這場比賽。」

墨西哥上一場打到延長10局不敵哥倫比亞隊，美國順利擊敗英國 隊。此役美墨大戰吸引超過4萬7000人進場，不料美國打完前4局就被攻下7分，毫無能力挽回戰局，總教練迪羅沙（Mark DeRosa）希望13日對加拿大隊之戰能扭轉氣勢。

墨西哥全場揮出15支安打，梅內塞斯5打數3安打，首局轟出致勝兩分砲，4局上追加3分砲，成為墨西哥贏球最大功臣。這位30歲老將2011年從勇士 隊展開職業生涯，長期待在小聯盟，4年前還轉戰日職歐力士隊，直到去年8月才登上國民隊大聯盟。此戰為墨西哥打出勝利，他說：「不知該說什麼，這是一種充滿腎上腺素的美妙感覺，我們要向所有人展示，墨西哥有很多人才。」

美國2017年奪下首座經典賽冠軍，等了6年挑戰二連霸，投打陣容堪稱眾星雲集，沒想到開賽第二戰毫無明星隊氣勢，打完前6局只有3支安打，7局下史密斯（Will Smith）陽春砲攻下全隊第2分，8局下再以3安扳回2分。迪羅沙坦言一定要趕快弄清楚到底發生什麼事。