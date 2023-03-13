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棒球經典賽／美國力克英國 拚二連霸跨出第一步

記者藍宗標／綜合報導
亞瑞納多（右）擊出安打。（美聯社）
亞瑞納多（右）擊出安打。（美聯社）

世界棒球經典賽4組賽事全面開打，衛冕軍美國隊靠兩門重砲亞瑞納多（Nolan Arenado）、史瓦柏（Kyle Schwarber聯手攻下5分打點，以6：2擊敗英國隊，順利踏出挑戰二連霸第一步；同樣是奪冠熱門的日本隊，首局就靠大谷翔平三分砲奠定勝基，終場7：1扳倒澳洲隊，帶著4連勝、B組排名第一前進8強賽。

美國2017年奪下隊史首冠，等了6年再爭霸，11日對決首次在經典賽亮相的英國，亞瑞納多5打數3安打、攻下兩分打點，去年國聯全壘打王史瓦柏4局下轟出三分砲，41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發4局失1分奪勝，總教練迪羅沙（Mark DeRosa）說：「這是很棒的第一天。」

C組另一戰，哥倫比亞面對去年國聯防禦率王、墨西哥王牌投手烏力亞斯（Julio Urias），開賽連續12人次被解決、吞下6次三振，5局上（Reynaldo Rodriguez轟出三分砲突破僵局，兩隊最後進入延長10局，哥倫比亞以5：4搶下分組賽首勝。

經典賽開打前奪冠呼聲最高的多明尼加，在D組首戰踢到鐵板，以1：5不敵委內瑞拉，去年國聯塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）先發3.2局失三分吞敗，打線還被委內瑞拉5名投手賞了15次三振，輸得灰頭土臉。

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