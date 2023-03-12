我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

洛杉磯男弒母後去警局投案 母證實是華裔

大聯盟只打32場 台美混血卡洛爾獲8年1.11億大約

中央社亞利桑納州斯科斯岱11日綜合外電報導

MLB響尾蛇今天以8年1.11億美元的大約，綁住他們在2019年選秀會首輪選上，目前只在大聯盟打了32場比賽的22歲台美混血好手卡洛爾。

這次的世界棒球經典賽，台灣隊曾詢問卡洛爾（Corbin Carroll）代表台灣出賽的意願，但他為備戰新賽季婉拒邀請。

消息人士告訴美國職棒大聯盟MLB，亞利桑納響尾蛇與卡洛爾敲定的這份8年合約，包括2031年的球隊選擇權；根據合約內容，卡洛爾保證能獲得1.11億美元，若響尾蛇行使選擇權，合約總值將膨脹到1.34億美元。

卡洛爾在2019年選秀會第1輪第16順位被響尾蛇選入，當年就在小聯盟展開職業生涯，但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，小聯盟賽季遭取消，錯過首個新人賽季。

小聯盟比賽2021年恢復進行，卡洛爾從高階1A出發，2022年一路通過2A、3A的考驗，升上大聯盟。

卡洛爾上季在大聯盟出賽32場，104個打數敲出27支安打，其中包括4支全壘打，打回14分打點，打擊率是2成60。

響尾蛇隊史最大張合約，是2016年球季開打前，與「憂鬱賽揚」葛蘭基（Zack Greinke）簽下的6年2.06億美元合約。

卡洛爾這張合約則是在大聯盟待不超過100天，且未在美國職棒體系打過球的球員所獲得的最大張合約。這類球員過去簽下的最大張合約，是哈里斯（Michael Harris）與亞特蘭大勇士2016年簽下的7000萬美元合約。

MLB 勇士 疫情

上一則

經典賽／大谷翔平首轟就是3分砲 日7:1勝澳 挺進8強

延伸閱讀

場邊人語／蛇行出沒 經營荒漠

場邊人語／蛇行出沒 經營荒漠
台職棒退役球員辦「天使隊台灣日」 買票要提早

台職棒退役球員辦「天使隊台灣日」 買票要提早
場邊人語／德州鉅富 鄉里造福

場邊人語／德州鉅富 鄉里造福
MLB／大谷翔平地位超越鈴木一朗等前輩？網掀論戰

MLB／大谷翔平地位超越鈴木一朗等前輩？網掀論戰

熱門新聞

日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

2023-03-09 09:29

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

2023-03-10 10:36
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
勇士客場表現依然慘澹無比。(路透)

NBA／勇士4後衛先發被打敗 柯爾：我們或許太天真

2023-03-10 07:47
中國總教練崔諾盛讚大谷翔平。（美聯社）

經典賽／本想「震驚世界」卻慘敗 中國教頭：翔平就是翔平

2023-03-10 00:34
格林。（路透）

NBA／這兩人又內訌？波爾無視要球格林爆氣擺爛不打了

2023-03-08 03:46

超人氣

更多 >
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散