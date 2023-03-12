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經典賽／亞瑞納多、史瓦柏聯手5分打點 美國逆轉勝英國

記者藍宗標／即時報導
美國隊史瓦柏開轟(右)。（Getty Images）
美國隊史瓦柏開轟(右)。（Getty Images）

美國11日以世界棒球經典賽C組地主身分首次亮相，在鳳凰城和英國交手，先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）面對第2名打者就被開轟，但美國在第3、4局攻下5分奠定勝基，終場以6：2獲勝，順利踏出衛冕第一步。

韋恩萊特開賽4球三振英國開路先鋒莫瑞（BJ Murray Jr.），接著面對NBA勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟、道奇隊外野手T.湯普森（Trayce Thompson），先搶到1好球後，再投116公里曲球被轟出中左外野方向陽春砲，這一轟也是英國隊史在經典賽首轟紀錄。

美國打完前兩局0：1落後，3局下發動首波攻勢，高史密特（Paul Goldschmidt）靠失誤上壘，亞瑞納多（Nolan Arenado）二壘打追平比數，塔克（Kyle Tucker）追加安打攻下超前分，以2：1領先。

4局下楚奧特（Mike Trout）保送、高史密特觸身球，接著去年46轟奪下國聯全壘打王、費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）掃出中右外野方向3分砲，幫助美國拉大比數差距。

6局下高史密特安打、亞瑞納多二壘打再攻下1分，美國6：1領先。

英國打完前6局出現6支安打，只靠T.湯普森全壘打破蛋，7局上諾里斯（D'Shawn Knowles）代打揮出三壘打，再靠西摩（Anfernee Seymour）三壘滾地球護送攻下全隊第2分。

韋恩萊特用49球完成4局任務，面對17人次被揮出5支安打，投出4次三振、1次保送，失1分奪勝。

美國全場動用4名投手，亞當（Jason Adam）中繼1局無失分，弗里蘭（Kyle Freeland）投3局失1分，貝德納（David Bednar）9局上被揮出1支安打，3個出局數都用三振拿下，投手群一共送出10K。

打線部分，美國面對英國5名投手，全場出現9支安打（英國8安），4棒亞瑞納多5打數3安打，和5棒指定打擊史瓦柏聯手攻下5分打點；天使球星楚奧特生涯首次參加經典賽，4個打數沒有表現，吞下2次三振，被保送1次。

英國 勇士 費城

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