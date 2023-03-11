經典賽／國聯防禦率王單局爆 墨延長10局不敵哥倫比亞

世界棒球經典賽C組賽事在鳳凰城開打，哥倫比亞一壘手羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）4打數3安打，包括5局上兩分砲，一共攻下3分打點，幫助球隊在延長10局以5：4擊敗墨西哥。 （美聯社）

世界棒球經典賽C組賽事11日在鳳凰城開打，哥倫比亞一壘手羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）4打數3安打，包括5局上兩分砲，一共攻下3分打點，幫助球隊在延長10局以5：4擊敗墨西哥 ，搶下分組賽首勝。

墨西哥4局下展開首波攻勢，靠梅內塞斯（Joey Meneses）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）安打攻下全場第1分。

哥倫比亞前4局都是3上3下，開賽連續12人次被解決、吞下6次三振，5局上終於突破困境，歐法洛（Jorge Alfaro）、迪亞茲（Elias Diaz）連續兩支二壘打扳平比數，羅德里奎茲追加左外野兩分砲，也是C組首轟紀錄，反以3：1超前。

墨西哥5局下特瑞歐( Alan Trejo）獲保送後，2021年美聯新人王阿羅薩雷納（Randy Arozarena）回敬左外野兩分砲追平比數。

兩隊一路僵持，哥倫比亞7局上再展攻勢，靠歐法洛二壘打、羅德里奎茲安打再下一城；但墨西哥7局下湯瑪斯（Alek Thomas）、巴恩斯（Austin Barnes）、佛度戈（Alex Verdugo）接連安打，又追成4：4，雙方三度平手進入延長賽，進行突破僵局制。

哥倫比亞10局上1出局後，羅德里奎茲出現單場第3安，加上墨西哥內野失誤，哥國攻下致勝分。

墨西哥推出道奇 隊左投烏力亞斯（Julio Urias）登板先發，投5局退場用掉62球，前4局完全主宰戰場，5局上被連揮3支安打、失3分，這位去年17勝投手、國聯防禦率王未能幫助球隊獲勝。

哥倫比亞比亞總教練卡布雷拉（Jolbert Cabrera）表示，該國棒運持續成長，球員讓人難以置信、都非常有才華，他們無所畏懼，日復一日地竭盡全力。