經典賽／二刀流發威 大谷勝投+2安…日本8：1勝中國
日本隊挑戰世界棒球經典賽第三冠，9日在東京巨蛋邁出第一步，人氣最旺的大谷翔平盡情揮灑二刀流，不但先發四局只被1安、無失分奪勝，還以三棒指定打擊身分打滿全場，貢獻2安、2打點，幫助日本8：1獲勝，讓全場超過4萬1000名球迷看得相當過癮。
大谷開賽連續解決十人次，直到4局上一出局後，才被中國隊二棒楊晉揮出左外野安打，用49球完成生涯在經典賽首次投球任務，飆出5次三振、未有保送。
大谷一共面對13名打者，對11人球速都達155公里以上，最快160，不過第4局159公里速球被楊晉打破無安打，這位出身上海紅鷹隊的24歲內野手堪稱「一戰成名」。
日本全場動用四名投手大谷、戶郷翔征、湯淺京己、伊藤大海，只被揮出三支安打，狂飆17次三振，中國先發九棒都逃不掉；但戶郷6局上也遭隸屬北京猛虎隊的梁培開轟，中國隊因而逃過被完封命運。
日本全場出現9支安打，包括牧秀悟7局下陽春砲，打完7局只以4：1領先，8局下一口氣打了10人次、包括大谷單局兩個打席，攻下4分拉大比數差距。
大谷投球數未達50，根據經典賽規定，分組賽對捷克、澳洲還可再登板，但機會應不高，一般預料他將在關鍵八強賽登板，為日本力拚四強門票。
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