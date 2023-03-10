經典賽／二刀流發威 大谷勝投+2安…日本8：1勝中國

日本隊「二刀流」大谷翔平，先發四局無失分，附帶兩安打、兩打點。（歐新社）

日本 隊挑戰世界棒球經典賽第三冠，9日在東京巨蛋邁出第一步，人氣最旺的大谷翔平盡情揮灑二刀流，不但先發四局只被1安、無失分奪勝，還以三棒指定打擊身分打滿全場，貢獻2安、2打點，幫助日本8：1獲勝，讓全場超過4萬1000名球迷看得相當過癮。

大谷開賽連續解決十人次，直到4局上一出局後，才被中國隊二棒楊晉揮出左外野安打，用49球完成生涯在經典賽首次投球任務，飆出5次三振、未有保送。

大谷一共面對13名打者，對11人球速都達155公里以上，最快160，不過第4局159公里速球被楊晉打破無安打，這位出身上海紅鷹隊的24歲內野手堪稱「一戰成名」。

日本全場動用四名投手大谷、戶郷翔征、湯淺京己、伊藤大海，只被揮出三支安打，狂飆17次三振，中國先發九棒都逃不掉；但戶郷6局上也遭隸屬北京 猛虎隊的梁培開轟，中國隊因而逃過被完封命運。

日本全場出現9支安打，包括牧秀悟7局下陽春砲，打完7局只以4：1領先，8局下一口氣打了10人次、包括大谷單局兩個打席，攻下4分拉大比數差距。