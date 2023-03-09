我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國漢堡市教堂驚傳槍擊 7死25傷 警封鎖多條街道

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

經典賽／大谷翔平闊別5年重登日本球場 球迷熱情相迎

中央社／東京10日綜合外電報導
大谷翔平經典賽首戰4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。（美聯社）
大谷翔平經典賽首戰4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。（美聯社）

大谷翔平9日在世界棒球經典賽（WBC）首戰率日本8比1擊敗中國隊，他在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎，有球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。

日本9日在東京對上中國，大谷翔平擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

打擊方面，大谷翔平4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。

大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)
大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)

大谷翔平2017年因傷放棄出賽，這次是他首度參加經典賽，也是他自5年前加入美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使後，首次在東京出賽，他也沒讓現場4萬多名球迷失望。

比賽開始前幾個鐘頭，現場群眾愈來愈興奮，球迷排隊購買寫著日本球員名字的球衣。

大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)
大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)

25歲辦公室職員宮下（Ami Miyashita，譯音）告訴法新社，大谷翔平是她的最愛。她說大谷翔平「真的很受歡迎，每個人都敬佩他…他是創造歷史的偉大球員，他個性很好，而且很可愛」。

23歲棒球迷白水（Hotaru Shiromizu，譯音）花了約80美元入場，他頭戴日本隊球帽，身穿洛杉磯天使的球衣，一邊用翻譯應用程式（App）告訴美聯社：「他（大谷翔平）是傳奇球員，但他不只是個好球員。」

大谷翔平經典賽首戰4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。（路透...
大谷翔平經典賽首戰4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。（路透）

「他的抱負、他的成就，對所有日本人都有正面影響。…所有小孩都想跟大谷一樣。」

大谷翔平的隊友也對他的表現印象深刻。

球迷穿著大谷翔平的球衣排隊進場。（美聯社）
球迷穿著大谷翔平的球衣排隊進場。（美聯社）

日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾（Lars Nootbaar）說，大谷翔平猶如「電子遊戲」一般的存在，「每次我看他上場，都得掐自己一下」，以確認所見屬實。

大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)
大谷翔平在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎。(美聯社)

努特巴爾說，「那跟我看過的都不一樣」，「他是個特別的天才」。

本屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D共4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

日本、南韓、澳洲、中國、捷克同屬B組。據大谷翔平透露，10日日本對戰南韓一役的先發是達比修有。

大谷翔平 日本 天使

上一則

經典賽／美國隊熱身賽首戰輸球 超豪華打線僅4安

延伸閱讀

MLB／大谷翔平地位超越鈴木一朗等前輩？網掀論戰

MLB／大谷翔平地位超越鈴木一朗等前輩？網掀論戰
經典賽／大谷翔平連兩打席3分砲 領軍日本8：1收拾阪神

經典賽／大谷翔平連兩打席3分砲 領軍日本8：1收拾阪神
經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了

經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了
經典賽／大谷翔平包機飛日 單趟破7萬元 近3萬人追航班

經典賽／大谷翔平包機飛日 單趟破7萬元 近3萬人追航班

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

2023-03-09 09:29
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07

超人氣

更多 >
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
亞裔長很像？佛州男誤被捕入獄 向沃爾瑪等求償1000萬

亞裔長很像？佛州男誤被捕入獄 向沃爾瑪等求償1000萬
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當