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MLB／動完刀剛復出 光芒王牌又傷

聯合新聞網／ 綜合報導
葛拉斯諾上季僅出賽兩場。（Getty Images）
葛拉斯諾上季僅出賽兩場。（Getty Images）

去年只投2場，本季力拚強勢回歸的光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），春訓階段卻傳出壞消息，他在練習時遭遇腹斜肌傷勢，預計將缺席約六至八周。

MLB官網報導，去年季末才從TJ手術復出並出賽2場的光芒王牌葛拉斯諾，日前在牛棚僅投六球後便出現不適，在場的隊友斯普林斯（Jeffrey Springs）說，「我在旁邊看投打練習，結果看到他走下來。這感覺糟透了，尤其是他才剛經歷完韌帶移植手術。」

經MRI檢查後，葛拉斯諾的傷勢確認為腹斜肌二級緊繃，光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示還必須觀察，「人員回報的都有些微不同，但根據首席運動訓練師，我們最好在十天後重新評估狀況。」不過根據經驗，他至少得休息6至8周。

此外，有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己，將缺席數周，確定無法趕上開季。

據報導，馬斯葛洛夫日前在重訓室訓練時，不慎讓壺鈴砸傷自己腳，造成左腳大拇指骨折。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，馬斯葛洛夫並沒有明確的回歸時程，「這很難預測，最少需要幾個禮拜。」

若馬斯葛洛夫錯過開季，原先以他、達比修有、史奈爾（Blake Snell）的教士三本柱輪值將缺一角。事實上在教士日前簽下瓦卡（Michael Wacha）後，原本計畫要使用六人輪值，如今勢必得重新規畫，對此，梅爾文說：「我們可能會隨著春訓進行，做出最後決定，如果有投手冒出頭，則可以繼續維持（六人輪值），或放一個長中繼在牛棚，然後改成五人輪值。」

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