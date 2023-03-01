經典賽／大谷翔平包機飛日 單趟破7萬元 近3萬人追航班

MLB天使 隊二刀流球星大谷翔平 於東京時間1日晚間抵達日本 ，為備戰世界棒球經典賽與日本隊會合，現場約70名記者、20台攝影機捕捉大谷身影，就連航班追蹤軟體都有近3萬人在關注大谷的飛機，超人氣可見一斑。

大谷翔平28日才在天使隊熱身賽首度登板，投完2.1局無失分好投後，立刻轉搭私人包機啟程前往日本，他在熱身賽的登板日提前一天，就是為了讓大谷有時間調整時差。

根據日本媒體報導，大谷翔平此次搭乘的是商務噴射機中最大台的飛機，同一機體以日本往返美國計算，費用約2000萬至4000萬日圓，即使單程算半價，也至少超過1000萬日圓（約7.4萬美元）。

大谷抵達日本，現場有媒體也有球迷，大谷僅短短現身10秒左右就上車離去，而根據「Flightradar24」軟體顯示，同時追蹤大谷航班動向的人多達2萬9116人，也寫下世界第一紀錄。

大谷翔平預計東京時間2日投入日本武士隊訓練，但由於大聯盟球員無法在自辦熱身賽出賽，最快要到6日與阪神隊的官辦熱身賽才會亮相，而根據天使球團表示，大谷在經典賽的投球數沒有另外規範，依從大會的球數限制。