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MLB／新規則投打限時…可加快比賽 也可成擾亂節奏武器

體育新聞組／綜合報導
MLB開始採用新規則，引發最多討論的是投打時間。圖為洛杉磯天使球星大谷翔平在春訓中練球。（路透）
MLB開始採用新規則，引發最多討論的是投打時間。圖為洛杉磯天使球星大谷翔平在春訓中練球。（路透）

職棒大聯盟（MLB）在上周的季前賽開始採用新規則，希望藉此讓球賽變得更快、更適合球迷觀賞，不過各界對此意見分歧。新制中引發最多討論的規則，就是為投打之間引入時間限制。

據中央社報導，棒球固守近150年、令人昏昏欲睡的節奏，終於啟動加速；根據新規則，如果壘上無人，投手必須在15秒內開始投球動作，壘上有人時，則限時20秒。如果投手無法於時限內出手，將被判壞球一次。打者方面，打擊者必須在倒數計時剩8秒前準備好擊球，未遵守者將自動被判好球一次。

限制投球時間是希望縮短一般大聯盟比賽的長度，早期跡象顯示這項新規則確實有效。

上賽季，一場9局比賽平均費時3小時3分44秒，但是2023年的季前賽中，每場比賽時間遠不及3個小時，平均每場費時約2小時37分鐘，較之前縮短半小時。

洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）表示，「我想這無疑會快加比賽進行的速度」，「投球時限對大家都有利」。

然而，不免總是有些小問題。棒球純粹主義者就對日前勇士與紅襪的比賽非常不滿，當時勇士隊重砲手康利（Cal Conley），因9局下半滿壘時未能依時進入打擊區而被判出局。

這個反高潮的結局引起球迷噓聲與康利錯愕，康利最初認為他已獲保送、進而贏得比賽，直到被告知他遭三振出局。

然而到目前為止，這項創新受到教練與球員們廣泛歡迎。紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）說：「整體目標就是要加速比賽進行，這很好。」他相信球員會迅速適應更快的比賽節奏。

雙城隊總教練包德利（Rocco Baldelli）也表贊同，「我們的目標是讓一切流暢進行，讓比賽繼續下去」。「我認為這可能是你參加大聯盟比賽時所希望的節奏與時間。」

然而，一些投手認為引入投球時間限制，提供投手可用來擾亂打者節奏的武器。

紐約大都會隊王牌投手薛哲（Max Scherzer）說，「我喜歡它…我可以投的非常快，也可以非常慢。這裡還有另一個層次，可以擾亂打者的擊球時機」，薛哲說他可以完全控制節奏。

勇士 大都會 洋基

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