MLB／開幕戰不會有「巨人賈吉」 洋基球迷熱身賽超開心

洋基隊「法官」賈吉 在大聯盟熱身賽首次亮相。(路透)

大聯盟熱身賽開打第2天，洋基 隊「法官」賈吉 （Aaron Judge）首次亮相，在佛州 坦帕主場接受9776名觀眾熱情歡呼，讓他的心情有些激動，直呼繼續穿著洋基球衣的感覺真好。

賈吉去年季後成為自由球員，不但洋基搶人，他的老家球隊巨人也加入戰場，甚至教士隊都有意挖角，最後洋基砸下3億6000萬美元，一簽就是9年長約，把這門重砲綁到2031年球季結束，預料賈吉將以洋基人的身分結束生涯。

賈吉從26日年球季開始，連續9年薪水都是4000萬美元，合約總值創下歷年自由球員市場新紀錄，平均年薪也是史上野手最高；紐約郵報指出，26日洋基、勇士 隊之戰只是單純一場「葡萄柚聯盟」比賽，卻是賈吉歷經不確定的未來後，重披洋基戰袍在崇拜的觀眾前出賽。

賈吉唯一打數揮出一壘打，被保送1次、跑回1分，打完4局提前退場休息，洋基終場7：0獲勝；他表示，被以洋基球員的身分介紹出場，永遠不會過時，不管在坦帕還是紐約，還是希望聽到這些聲音，真是激動人心。

大聯盟新球季3月31日開打，洋基在紐約主場開幕戰的對手正是巨人，若是去年美聯雙冠王賈吉轉隊，以客隊球員亮相，尷尬場面可想而知，幸好這一切不會發生。

26日簡單一場熱身賽，賈吉充分感受身為洋基人的價值，他說：「不管賽前介紹、防守還是站上打擊區，真的很珍惜在球場的一切。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，幾天前已經和賈吉仔細討論，做好準備再出賽，他熱愛比賽、很期待穿上熟悉的球衣亮相。