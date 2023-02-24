MLB／大谷首度戴「投球計時器」 飆156公里火球

大谷翔平開始投打實戰練習。（Getty Images）

天使 二刀流球星大谷翔平 ，日前春訓進行實戰投打練習，以投手身分登板2局，此次練習也是為了適應大聯盟新制「投球計時器」，因此他配戴上電子裝置「PitchCom」，數據顯示他的投球動作大部分都落在11到13秒，符合新制標準，不過大谷表示要等實戰會更有感覺。

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，此次實戰練習天氣狀況不佳，風非常大，且投手丘的土墩快要崩塌，大谷投了2局，被敲出1支安打，送出3次三振和1次四壞球保送，最快球速來到156公里，除了曲球外也嘗試不同種球路。

訓練結束後大谷翔平表示「總體感覺很好，看了各項數據很滿意，雖然風有一點強，不得不應對，也發生了各式各樣的事情，在我離開之前還剩下一場比賽，希望我能再提升。

此外，大谷翔平到底值不值得10年5億美元的價碼？富比士採訪前馬林魚隊總裁山姆森（David Samson），他表示，如果把大谷翔平視為投手及野手兩個人，平均年薪2500萬美元，算是非常划算的交易。

山姆森在2002年擔任馬林魚隊總裁，並於2003年帶領球隊擊敗洋基奪下世界大賽冠軍，直至2017年遭解職，後來常在播客對大聯盟發表評論。

「我會先計算，如果大谷翔平不在陣中，會損失多少贊助？然後再計算他出賽情況，而決定給他一個數字。」山姆森接著說，「我和棒球人士討論過球隊的薪資分配問題，如果一支球隊一年薪資上限是2億美元的話，那我們可以付給他(大谷)5000萬美元嗎？」

「一般原則是，一名球員如果薪水超過球隊總薪資百分之20的話，那麼球隊就會出現問題，這支球隊將很難獲勝，但如果我們將大谷視為兩名球員的話，一支球隊擁有兩位2500萬美元的球員是完全合理的事，這跟大都會 隊付給薛則及韋蘭德每人一年4300萬美元，還相距甚遠。」

山姆森表達，「大谷比他們還年輕，未來九年裡他很有可成為頂級先發投手輪替以及中心打線，這是棒球史上無人可及的事。」