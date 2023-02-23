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經典賽／剛簽下肥約…賈吉為了洋基 放棄打經典賽

記者蘇志畬／綜合報導
季前與洋基簽下的9年3.6億美元大約，讓賈吉改變心意不打經典賽。（路透）
季前與洋基簽下的9年3.6億美元大約，讓賈吉改變心意不打經典賽。（路透）

世界棒球經典賽美國隊的陣容星光閃閃，原本還有機會加入賈吉（Aaron Judge）這門62轟重砲，然而他卻因為一件事情改變心意，那就是季後與洋基簽下的9年3.6億美元大約。

「能夠代表國家出賽是我的榮幸。」賈吉接受FOX Sports訪問時表示：「但我最主要目標是我能為紐約做什麼，如何幫助球隊奪冠，尤其是簽下9年合約之後，我的優先順位是紐約。或許四年後，希望我能再次進入國家隊打球，但現在我的焦點在這裡。」

賈吉今年接下洋基隊長的棒子，在春訓基地努力去認識、幫助年輕球員，總教練布恩（Aaron Boone）指出，賈吉希望能夠更深一層的認識這些新面孔，如果去打經典賽就無法做到這些。

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年同樣沒參賽，不過2017年他曾幫助美國隊拿下經典賽首冠，八強戰敲出的致勝兩分全壘打令人印象深刻。

史丹頓同樣將焦點放在洋基隊，「我希望為球季開打做好準備，有個健康的賽季。」對於經典賽他說：「那是最有趣的棒球經驗之一，我不會想要錯過，除非有著更大的目標。」

季前與洋基簽下的9年3.6億美元大約，讓賈吉改變心意不打經典賽。（路透）
季前與洋基簽下的9年3.6億美元大約，讓賈吉改變心意不打經典賽。（路透）

洋基

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