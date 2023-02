身價數億的費城人強打哈波(Bryce Harper)竟只穿一隻鞋走在路上?哈波這麼做是有原因的,因為他找不到奇異 筆幫球迷在球帽簽名,乾脆用原子筆簽在自己鞋子上,並直接送給粉絲,如此暖心舉動獲廣大球迷稱讚。

哈波日前現身鳳凰城大學體育館(State Farm Stadium),觀看一年一度的超級盃。哈波的妻子凱拉(Kayla)今天也在社群分享哈波左腳只穿襪子,走在鳳凰城機場的畫面,並補充寫道,「當你找不到奇異筆,幫球迷的球帽簽名時,那就找一支原子筆簽在左腳球鞋送給他。」

哈波去年休賽季進行TJ手術 (韌帶置換手術),無緣3月開打的經典賽,而球隊先前指出,預計在明星賽前夕才會復出,並擔任指定打擊。

Bryce is a real one! He literally gave a fan his shoe in the airport.



