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MLB／賈吉連2年破60轟？媒體不看好

體育新聞組／綜合報導
賈吉上季揮出破美聯紀錄的62轟，但今年要再複製一樣表現恐怕不容易。（路透）
賈吉上季揮出破美聯紀錄的62轟，但今年要再複製一樣表現恐怕不容易。（路透）

大聯盟新球季3月30日開打，洋基隊將在主場迎戰巨人隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是最大焦點；大聯盟史上只有6名球員（9次）締造單季60轟以上紀錄，未有任何一人達到個人新高後，隔年全壘打產量更多，賈吉能否更上一層樓值得期待。天使隊二刀流球星大谷翔平被評為先發投手排名第6，並被稱讚為「投手丘上的藝術家」。

洋基在這次自由球員（FA）市場砸下重金留人，賈吉獲簽9年3億6000萬美元合約，不但是歷年FA最驚人數字，平均年薪達4000萬美元也是野手最高；對4月26日將滿31歲的賈吉來說，未來大聯盟生涯可能在洋基結束，來自紐約媒體、球迷的壓力也會更大。

賈吉去年62轟改寫美聯單季紀錄，今年若再出現60轟，將是繼紅雀隊麥奎爾（Mark McGuire）、小熊隊索沙（Sammy Sosa）之後，史上第3位連續兩季60轟的打者。「FanGraphs」大膽預測，賈吉本季可能出賽154場，繳出打擊率2成78、全壘打45支、打點109分、10次盜壘成功的成績，儘管未達50轟紀錄，仍是大聯盟球員整季最佳數字，就等季末驗收數字。

另據「MLB Network」評選十大先發投手，第1至第5依序為伯恩斯、大都會隊韋蘭德（Justin Verlander）、洋基隊洛登（Carlos Rodon）、大都會薛則（Max Scherzer）、馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。大谷翔平被評為第6名。

「MLB Network」也在節目中對大谷翔平好評不斷，「看的出來大谷的投球表現正大幅改善，他就像投手丘上的藝術家，使用曲球以及精準的控球，有效投出好球。」

大谷去年先發28場，15勝9敗，防禦率僅2.33，總共送出219次三振。每九局三振率11.9，在規定投球局數的投手當中，排名第1。

天使隊球星大谷翔平評選十大先發投手的第六名。（路透資料照片）
天使隊球星大谷翔平評選十大先發投手的第六名。（路透資料照片）

洋基 大谷翔平 大都會

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