MLB／大谷翔平換穿波士頓廠牌 運動畫刊：紅襪有機會？

大谷翔平更換贊助品牌，跳槽到成立於波士頓的New Balance，也讓美國媒體開始好奇，紅襪隊是否有機會招攬這名二刀流好手？（美聯社）

天使 隊大谷翔平 更換贊助品牌，跳槽到成立於波士頓的New Balance，也讓媒體開始好奇，紅襪隊是否有機會招攬這名二刀流好手？今年季後大谷翔平將成為自由球員。

運動畫刊作家麥艾維（Patrick McAvoy）提出了這個疑問，因為根據紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）所述，有業界人士認為，大谷翔平明年開季還留在天使隊的機率只有5%。

麥艾維也指出，大谷翔平雖然與New Balance簽約，但對紅襪隊爭取他的幫助不大，關鍵在於，紅襪隊今年簽下不少球員都是一年約，球季結束後可空出大筆薪資空間。

麥艾維表示，對紅襪隊來說的好處，大谷翔平近年的表現是史上獨一無二的存在，在2021年敲出46轟，去年球季更有著34轟加上15勝9敗、防禦率2.33的成績，大谷翔平可以補起一個先發投手位置，而現有的指定打擊透納（Justin Turner）也已經38歲了。

可能阻止紅襪隊爭取大谷翔平的因素也不少，包括紅襪隊近期較少簽下大型合約，可能難與像是大都會 等球隊競爭，另外是大谷快要29歲，與他簽下長約要承擔「二刀流能打多久？」的未知風險。

而大谷也未必對東岸球隊有興趣，從他當初加入大聯盟時的選擇就可看出，能進入最終考慮名單的7隊有5隊在西岸，另外兩隊是遊騎兵跟小熊。