MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連5保送葬送勝利超傻眼

42歲「生化人」普荷斯再度開砲，也是生涯第703轟。（路透）

這真的是待退之人的身手？42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）3日再度開砲，第6局掃出兩分砲，幫助紅雀隊首開紀錄，但牛棚超搞事，2：0領先花光不說，9局下竟以連續4個保送結束比賽，海盜擠回再見分，以3：2擊敗紅雀。

普荷斯本季打完就要退休 ，今天在客場展開的與海盜3連戰，已是今年最後例行系列賽，退休進入倒數階段，他的最後噴發卻還像是有用不完的能量。

第6局、0：0的戰局，海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）一顆掉到5號位的76.5哩曲球，被普荷斯逮個正著，一棒送出左外野全壘打牆外，雖是客場出賽，但球正好被紅雀球迷接到。

憑藉這一轟，普荷斯生涯推進703轟，累積2216分打點也正式超越貝比魯斯（Babe Ruth）的2214分打點，單獨躍居史上第2。

海盜在6局下先靠兩支二壘打追回1分，8局下蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出陽春砲追平，兩隊戰成2：2。

9局下戰局超荒唐，紅雀此役的第5任投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）連續3個保送堆成滿壘，換上羅梅洛（JoJo Romero）接手，相當乾脆地以連續4顆壞球結束比賽。