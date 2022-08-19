MLB／普荷斯代打滿貫砲 700轟近了

普荷斯代打上陣擊出滿貫砲。（路透）

紅雀隊18日早早在第三局就領先6分，紅雀隊教練馬莫（Oliver Marmol）順勢在滿壘情況上換上準名人堂得主普荷斯（Albert Pujols）代打。果然不負眾望，他不但擊出生涯第690支全壘打，同時也是職涯第16支滿貫砲。終場紅雀以13：0完勝洛磯。

在普荷斯22年MLB 職業生涯中，這支全壘打是第6支以代打者身份擊出，卻是生涯第一支代打滿貫砲；生涯16支滿貫砲讓他與漢克阿倫（Hank Aaron）、貝比魯斯（Babe Ruth）和戴夫金曼（Dave Kingman）並列史上排名第10位。

這支全壘打是普荷斯過去4場比賽中的第3支。他14日擊出雙響砲，為第63支非陽春砲，與梅斯（Willie Mays）並列歷史第五位。現在他的690支全壘打僅落後「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）6支，距離700俱樂部只差10支。史上只有3人是700俱樂部成員，分別是邦茲（Barry Bonds）的762支、阿倫的755支和魯斯的714支。

普荷斯表示他完全打算在本賽季結束後退休 。本周稍早時他強調，達到700支不是他的目標，「如果它會發生，它就會發生。但我很幸運擁有當前的職業生涯，如果上帝為我的職涯做好了準備，我會更加幸運。如果這沒有發生，我想任何人都會同意我的職涯和經歷都很棒。」

普荷斯另一項較不受注意的紀錄是全壘打苦主投手數目，目前總計由448名投手手中擊出全壘打，僅次於邦茲的449名。