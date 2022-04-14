MLB／台灣來的科學家 協助巨人隊打造「再生工廠」

來自台灣的生物力學博士詹明昇（Matt Chan）擔任舊金山巨人隊的運動表現分析師，他說工作最有成就感之處就是球隊贏球。（中央社）

美國職棒近年掀起一波科學改革浪潮，台灣科學家詹明昇參與其中，協助舊金山巨人打造「再生工廠」。有一名走下坡的前巨人投手再創顛峰，簽下新台幣32億元合約。

棒球是美國傳統運動，歷史超過百年，近6年隨著生物力學的引進，保守的棒球界展開新一代改革。傳統由教練主導的決策裡，加入了運動科學團隊分析，對訓練和比賽做出更準確的判斷。

去年以107勝拿下國聯西區第一的巨人隊，正是最早設立生物力學團隊的大聯盟球隊之一。台灣師大體育系碩士、南加州大學 （USC）生物力學博士詹明昇（Matt Chan）從2019年起任職巨人隊，擔任運動表現分析師。

詹明昇日前接受中央社專訪，談到美國職棒這一波科學改革、他在球團中扮演的角色以及巨人球團對於科學團隊和球員養成的重視。

詹明昇出身學術界，經過人體解剖學、生理學、神經科學等學科訓練。他說生物力學領域在學術界發展多年，過去多在實驗室的環境下研究，但隨著科技儀器的進步，生物力學觀念在大聯盟走紅，陸續有球隊設置部門。

詹明昇說，2019年他加入巨人隊，就是生物力學起飛的時期。當時大聯盟30隊裡大概有5支球隊聘有生物力學專家，如今半數以上都有編制。

擁有南加州大學（USC）博士學位的生物力學專家詹明昇（Matt Chan）是美國職棒舊金山巨人隊的運動表現分析師。照片攝於巨人隊位在亞利桑那的春訓基地。（中央社）

以往運動科學的研究大多在人體身上裝設感應器，在實驗室監測運動、收集數據。但近年來更輕便的穿戴裝置、各種動態捕捉攝影的技術進步，使得科學家能即時掌握比賽場上投球、打擊、守備等各種精密數據。

科學家團隊 成幕後軍師

這波浪潮下，棒球比賽的輸贏，不再只是關乎場上9人與休息區幾個教練。像詹明昇這樣坐在電腦前，看著影片撰寫電腦程式、分析資料的科學家團隊，成了各球團不願明說卻爭相在找的幕後軍師。

詹明昇說，過去球員狀況的解讀，大多倚賴教練的主觀直覺，現在球團設置了科學分析團隊，將場上表現量化，包括球員打擊動作、投球機制、球路尾勁、轉速等變化都有數據基礎，「我們的責任就是用資料來支持教練的直覺，讓決策更準確。」

除了場上比賽的戰術面，科學團隊也參與到平時訓練的戰略面。有別於土法煉鋼，全體一視同仁的訓練方式，科學團隊針對不同球員的身體特質，不一樣的柔軟度和肌肉骨骼，設計不一樣的訓練菜單與強化重點。

詹明昇說，儘管棒球圈較為封閉保守，但巨人球團這幾年非常支持科學團隊的建置，包括棒球事務部總裁柴迪（Farhan Zaidi）、總經理哈里斯（Scott Harris）與年輕化的教練團都很有興趣。他必須在開會時，直接向這些主掌球隊大方向的主管報告。

發掘人才 科學方式訓練

詹明昇表示，除了從比賽表現、訓練養成的層面加強戰力之外，科學團隊在召募球員的時候也發揮功用，幫助球隊發掘人才，用比較少的金錢，簽下別隊不看好球員，再透過科學方式訓練、強化球員的優勢，締造顛峰成績。

巨人「再生工廠」最值得一提的例子是去年的王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）。他2019年已走下坡，效力勇士 、紅人兩隊，戰績3勝9敗、防禦率5.72，但加入巨人之後，經過調整，去年投出14勝6敗、防禦率2.81的頂級水準，季後與多倫多藍鳥簽了一筆5年1.1億美元的合約。

另一名先發投手戴斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）也是同樣的例子，在原本的球隊已淪為邊緣角色，來到巨人之後脫胎換骨，變成大將。

詹明昇說，擔任球隊的科學幕僚，最大成就感來源是「贏球」，去年巨人贏了107場讓他與有榮焉。他過去在洛杉磯留學，看了不少道奇 隊比賽，現在則是順理成章，變成不折不扣的巨人鐵粉。

他說，除了在專業上鑽研，在職業球團工作最大的收穫是必須跨部門溝通，學習放下個人本位主義，接納別人的意見，融入團隊的氣氛，這一點跟棒球比賽很類似。

巨人小聯盟體系內，投手黃暐傑、鄧愷威都是來自台灣。詹明昇表示，透過科學的分析，球團能夠給予球員一套養成計畫，針對不同的選手特性，發揮專長、修正缺點。

詹明昇建議，台灣不少年輕球員懷抱旅美的夢想，加盟球隊的時候必須慎選，不要只看簽約金多少，還要評估球隊是否有一套完整的養成計畫。如巨人、道奇、釀酒人、光芒等球隊就很重視球員養成，能夠提供資源與設備幫助球員的長遠發展。