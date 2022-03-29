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棒球／耶魯捕手單場4響砲 大聯盟也關注

體育新聞組／綜合報導
耶魯大學捕手蓋瑞單場敲出四支全壘打，還包括兩支滿貫砲，瘋狂攻下11分打點。（取材自推特）
耶魯大學捕手蓋瑞單場敲出四支全壘打，還包括兩支滿貫砲，瘋狂攻下11分打點。（取材自推特）

常春藤聯盟棒球賽27日出現超罕見畫面，耶魯大學捕手蓋瑞（Jake Gehri）5打數4安打，全部都是全壘打，還包括兩支滿貫砲，瘋狂攻下11分打點，率領球隊以13：6擊敗普林斯頓大學。

蓋瑞單場4響砲、11分打點都改寫聯盟紀錄，讓人不可思議的內容也吸引大聯盟官網注意，躍上官網首頁。

耶魯、普林斯頓大學之戰開打前，蓋瑞打擊狀況十分低迷，本季出賽16場沒有全壘打，只有3分打點，沒想到這場比賽火力大爆發，不斷上演全壘打秀，打擊率從原本1成84一下子升至2成41，瘋狂表現讓隊友吃驚不已。

蓋瑞在2019、20年大學球季只有10支全壘打紀錄，去年常春藤聯盟比賽因為疫情取消，大聯盟官網形容，他光是今天一場比賽，大學生涯全壘打數就多了4成。

蓋瑞2局上轟出兩分砲，3局上追加滿貫砲，棒子愈打愈熱，6局上再添陽春砲，7局上竟又轟出滿貫砲，耶魯大學總教練史都柏（John Stuper）說：「很難用言語形容這種表現，他在打擊區創造歷史。」

史都柏表示，蓋瑞之前打擊確實陷入低潮，但未因此影響捕手工作，蹲捕穩定性甚至更好，真的為他感到驕傲。

耶魯大學 常春藤 疫情

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