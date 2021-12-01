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MLB／老虎6年1.4億簽貝茲 游擊手補破網

體育新聞組／綜合報導
老虎隊簽下游擊手貝茲。（美聯社）
老虎隊簽下游擊手貝茲。（美聯社）

MLB底特律老虎隊終於簽下游擊手。MLB官網引述消息人士報導，球隊已同意與大都會隊球星貝茲（Javier Baez）簽訂長期合同。合約尚待最後的體檢結果才能確認。

報導指出，這份合約為期6年，價值1.4億元。其中包括第二年結束後的退出條款。貝茲的加入結束了底特律對需求最高防守位置的搜索。

老虎隊2021年重建過程靠投手拿下77勝，為2016年來最佳戰績。且隊上已有兩位出色的打者，當下最需要的是一名游擊手。

之前傳聞老虎隊中意柯瑞亞（Carlos Correa），但當德州遊騎兵隊28日簽下塞米恩（Marcus Semien）、29日再以長約網羅席格（Corey Seager）後，游擊手市場開始縮小。老虎隊雖對塞米恩感興趣，但不可能提出7年報價。這讓柯瑞亞、貝茲和史托瑞（Trevor Story）成為市場上的頂級游擊手。

貝茲是小熊隊於2011年選秀中首輪圈選，兩度入選國聯全明星，並在2018年入圍國聯MVP，當年他以111個打點、34支全壘打、0.290打擊率和0.881的OPS領先聯盟。

他在2019年再次入選全明星隊，以85分打點、0.281打擊率和0.847的OPS以及29支全壘打，贏得當年國聯金手套。他在去年7月的交易大限前由小熊隊轉至大都會隊。

大都會 柯瑞 MLB

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