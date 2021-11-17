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MLB／韋蘭德沒去洋基、紅襪 簽1年約續留太空人

記者藍宗標／綜合報導
韋蘭德。(美聯社)
韋蘭德。(美聯社)

兩屆美聯塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）明年確定再披太空人隊球衣，簽下2500萬美元合約，加上後年球員選擇權。

韋蘭德2017年8月底被老東家老虎隊交易到太空人，同一季奪下生涯首座世界大賽冠軍，近兩季合約6600萬美元剛剛結束，成為自由球員，最近自辦測試會吸引多支球隊注意，傳出洋基、紅襪隊都有興趣，太空人決定再砸2500萬美元簽定1年合約。

韋蘭德前年投出21勝，34場先發、投223局也是美聯投手最多，奪下生涯第2座塞揚獎，不過接下來兩季飽受傷痛之苦，去年開幕戰投6局後就未再出賽，季末進行接受韌帶置換手術，長期進行復健等待復出。

明年新球季開打前，韋蘭德已滿39歲，目前226勝紀錄仍是現役投手最多，最近在測試會最快速仍有97英里，身體恢復狀況看來不錯，讓太空人高層重新評估這位老將的價值，決定延續賓主關係。

大聯盟官網指出，韋蘭德明年可望健康迎接新球季，成為太空人衛冕美聯冠軍的重要角色，他在2017年入隊後74場先發，投出43勝15敗、防禦率2.45，2018年美聯塞揚獎票選排名第2，隔年就獲獎。

韋蘭德生涯16年除了暫居現役勝投王，奪三振3013次在大聯盟史上名列19，也是現役第2，只落後老虎時期的隊友薛則（Max Scherzer）7K。

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