MLB／帶出百勝軍 巨人凱普勒、光芒凱許獲最佳教練

凱普勒獲年度最佳教練。（路透）

今年MLB 年度最佳教練有個共同特點，在他們執教下，所屬球隊在例行賽都拿下百勝戰績。

美國 棒球作家協會（BBWAA）16日宣布，巨人隊教頭凱普勒（Gabe Kapler）被評為2021年國聯年度最佳教練；美聯則是由光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）連莊。

在本賽季開打前，知名分析網站「棒球指南」（Baseball Prospectus）的PECOTA系統預計巨人隊只能拿下75勝，而FanGraphs更預測巨人隊打進季後賽的機率只有5.7%。但在凱普勒領軍下，巨人隊卻打出1913年來隊史最高的勝場數107場和最佳勝率.660。

巨人在分區系列賽中止了道奇隊連續8年國聯冠軍的統治地位，拿下2012年以來第一個分區冠軍，這在很大程度上證明了凱普勒在管理MLB歷史最悠久的球隊的確有一套，尤其是在面臨傷痛不斷的投手群時，如何調配成為一門藝術。

凱普勒之前曾在費城 短暫執教2年，也不被看好能接下備受尊敬、帶領巨人隊拿下三屆世界大賽冠的的前任總教練波奇（Bruce Bochy）棒子。但他做到波奇做不到的事情，之前唯一在巨人隊贏得年度最佳教練的人是1993年、1997年和2000年的貝克（Dusty Baker）。

年度教練獎通常只授予那些表現超出預期的人，這就是為什麼之前名人堂成員傳奇教練考克斯（Bobby Cox）是唯一曾在2004-05連續獲獎的得主，而凱許現在成為史上第二人。

雖然光芒隊在休賽期間失去賽揚左投史奈爾（Blake Snell）和老將摩頓（Charlie Morton），在季中王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）又因傷報銷，但凱許仍帶領光芒隊連續第二年拿下美聯東區冠軍。

年輕且不確定的先發輪值投手、牛棚不斷大風吹，加上游擊手亞當斯（Willy Adames）在5月被交易到釀酒人隊，一個月後才從小聯盟叫上大物新秀法蘭柯（Wander Franco），面對諸多困難，光芒隊本季仍拿下美聯頭號種子，創下隊史第一個100勝賽季。

凱許本季先發名單總共動用61名不同的球員和158種不同的打序，但一以貫之的是他輕鬆的態度和溝通技巧。

就像之前麥登（Joe Maddon）在2008年和2011年獲獎一樣，凱許在光芒隊兩次獲獎，是因為他能在眾所周知競爭最激烈的美聯東區中，盡可能地在斤斤計較成本的光芒隊中發展現最大的能力。