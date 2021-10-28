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MLB／大谷獲主席歷史成就獎 日籍第二人 並列鈴木一朗

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平收下「主席歷史成就獎」，成為史上第16人。 Getty Images
大谷翔平收下「主席歷史成就獎」，成為史上第16人。 Getty Images

大聯盟年度MVP還沒揭曉，投打「二刀流」的大谷翔平先收下「主席歷史成就獎（ Commissioner's Historic Achievement Award）」，成為史上第16人，加入前輩鈴木一朗的行列為日籍第二人。

大谷翔平在世界大賽首戰賽前，從大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）手中收下此獎，大谷說：「這個獎不是年年都有，所以我知道很特殊，我不太確定自己是否名符其實，但既然主席願意頒給我，我也欣然接受。」

「主席歷史成就獎」自1998年起創立，獎勵年度特殊成績、達成生涯難得里程碑或是對棒球做出特殊影響，但並非固定頒發，曼佛瑞2015年接任後第一次頒出此獎。

上一次領到主席歷史成就獎的是2014年的基特（Derek Jeter），而日籍球員第一人則是2005年的鈴木一朗，因2004年創下破歷史紀錄的單季262安打紀錄。

大谷翔平今年創下不少紀錄是與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）並列，整年下來作為打者敲出46轟、100打點還有26次盜壘，作為投手則是9勝2敗、防禦率3.18、156次三振。

大谷翔平 鈴木一朗 世界大賽

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