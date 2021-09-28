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MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首

體育新聞組／綜合報導
洋基隊史丹頓天天開砲。（美聯社）
洋基隊史丹頓天天開砲。（美聯社）

大聯盟球季賽步入尾聲，美聯外卡爭奪戰愈演愈烈，洋基隊「怪力男」史丹頓（ Giancarlo Stanton）破壞力十足，26日對紅襪隊之戰8局上又轟出兩分砲，幫助洋基8：3獲勝，在關鍵三連戰橫掃世仇，外卡排名獨居榜首。

洋基原本情勢告急，最近連贏遊騎兵、紅襪拚出六連勝，尤其在波士頓芬威球場將紅襪清盤，團隊氣勢達到頂點；史丹頓天天開砲，合計12個打數揮出7支安打，包括3支全壘打，對紅襪三連戰連三場開轟、攻下10分打點都追平隊史紀錄。

他說：「這麼重要的時刻，一定要做好充足準備，絕對不能害怕，才不會被對手逮到偷襲機會。」

目前美聯外卡形成五搶二的局面，紅襪排名退到第二，暫時在季後賽安全名單中，藍鳥、水手、運動家隊最多只落後紅襪三場勝差，球季賽最後一周不是沒有機會翻盤。

國聯外卡情勢比較明朗，紅雀隊近半個月連勝不止，26日在芝加哥對小熊隊四連戰最後一戰又以4：2獲勝，再創隊史最佳16連勝紀錄，也是國聯球隊近70年最猛。

紅雀外卡排名第二，領先紅人、費城人隊都達六場勝差，球季賽最後六戰在主場奪下季後賽門票，看來沒有太大問題。

衛冕世界大賽冠軍的道奇隊，26日靠席格雙響砲、透納陽春砲打下江山，以3：0擊敗響尾蛇隊，這兩名打者締造同場生涯百轟的罕見紀錄，道奇近五年第三次單季百勝。

道奇在國聯外卡穩居榜首，提前晉級季後賽，目前在國聯西區只落後巨人隊兩場勝差，還有挑戰分區九連霸的機會。

大聯盟已有巨人、道奇、釀酒人、光芒、白襪隊晉級，釀酒人以8：4擊敗大都會隊，四年內二度在國聯中區封王，也是國聯首支拿到分區冠軍的球隊。

洋基隊史丹頓天天開砲。（美聯社）
洋基隊史丹頓天天開砲。（美聯社）

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