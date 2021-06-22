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MLB／大谷6戰6轟 官網：有如全壘打大賽

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平本季第23轟出爐，再度躍居大聯盟榜首。（美聯社）
大谷翔平本季第23轟出爐，再度躍居大聯盟榜首。（美聯社）

「二刀流」大谷翔平拎著父親節限定的藍色球棒連吞2K，他決定換上習慣的黑色球棒，馬上炸裂一發兩分砲，20日本季第23轟出爐，讓他早在6月就確定改寫生涯單季最多轟紀錄。

天使隊靠大谷的兩分砲追平，打到延長10局還是以3：5不敵老虎隊，總教練麥登（Joe Maddon）說大谷又一次嘗試拯救球隊。

大谷近期超火燙，近6戰貢獻6轟、1勝（先發6局失1分），每天都為天使爭勝挹注關鍵戰力，麥登說：「真的太驚人了，看他的比賽太有趣了，他本來就很有天賦，現在不管投球、打擊、跑壘都充滿自信。」

換球棒後馬上開轟，大谷賽後也被問到此事，他表示，前兩打席出棒有點慢了，因此第3打席略作調整；至於為何換掉藍色球棒，他笑說：「因為打不到呀！」昨天適逢美國父親節，大谷也感謝父親從小教導他全力衝刺的重要性。

挨轟苦主為2018年選秀狀元麥茲（Casey Mize），他指出大谷在同一打席剛把偏高直球破壞成界外，「那球已經被掌握得很好，我感覺他就是在等直球。」他決定以滑球對決，「其實那球投得不差，落在好球帶下緣，我心想這樣或許有很大的機會讓他揮空。」

大聯盟官網讚嘆「大谷讓每天都像是全壘打大賽」，本季23轟趕上藍鳥隊小葛雷諾，再次並列全壘打榜領先，而他生涯在美職、日職各一次完成22轟賽季，今年6月還沒打完，以打者出賽67場，就已經確定締造個人新猷。

這也是大谷大聯盟生涯第70轟，加上投球139次三振，讓他成為史上第4位生涯累積70轟、100K以上的球員。

天使 美國 大谷翔平

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